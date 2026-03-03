이란, 공세 전환… 美 “아직 시작도 안했다”
이란, 드론·미사일로 보복 공격
미군 지휘소 집중 타격 6명 사망
美, 지상전 전개 가능성 배제 안해
미국·이스라엘의 합동 공습으로 수뇌부 상당수를 잃어 수세에 몰린 이란이 방공망의 빈틈을 노린 드론·미사일 공격으로 반격에 나서고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “강한 공격은 아직 시작하지도 않았다”며 더 높은 강도의 군사 행동을 예고했다.
AP통신은 2일(현지시간) “이란이 최첨단 방공망을 구축하지 않은 중동 내 미군 기지와 공항, 항구, 석유시설 등을 타격하고 있다”며 “저렴하지만 효과적인 무기로 보복 공격을 가하고 있다”고 전했다. 이란의 보복 공격에 따른 중동 내 미군 전사자는 이날까지 6명으로 집계됐는데, 모두 쿠웨이트 항구도시 슈아이바의 임시 작전지휘소에서 목숨을 잃었다. 지난 1일 오전 이곳에 날아든 이란 발사체는 방공망을 신속하게 뚫고 지휘소 건물 중앙부를 집중적으로 타격해 병사들이 대피할 틈이 없었다고 CNN은 전했다.
이와 관련해 댄 케인 미국 합동참모본부 의장은 이날 펜타곤(미 국방부 청사) 브리핑에서 “우리의 강력한 방공망이 (이란 발사체) 대부분을 요격하지만 가끔 하나가 뚫고 들어온다”며 “적의 매우 강력한 무기 하나가 우리의 요새화된 지휘소를 타격했다”고 말했다. CNN은 “미군 전사자를 낸 이란 발사체는 드론으로 추정된다”고 짚었다.
이란 드론 2대는 3일 새벽 사우디아라비아 수도 리야드 외교단지까지 침투해 미국 대사관 청사를 타격하기도 했다. 이 공격에선 인명 피해가 발생하진 않았다.
트럼프 대통령은 CNN 인터뷰에서 대이란 군사 작전과 관련해 “우리는 그들을 완전히 제압하고 있다. 우리가 보유한 세계 최강 군대를 잘 활용하고 있다”며 “큰 파도는 아직 일어나지 않았다. 더 큰 것이 곧 다가온다”고 밝혔다. 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 등 이란 수뇌부를 제거한 지난달 28일 미국·이스라엘의 합동 공습보다 더 강력한 공격을 준비하고 있음을 암시한 것으로 풀이된다. 지상군 투입과 관련해서도 트럼프는 2일 뉴욕포스트에 “아마 필요하지 않겠지만 만약 필요하다면 투입할 것”이라며 가능성을 배제하지 않았다.
마코 루비오 국무장관도 미 연방의회 의사당에서 만난 취재진에게 “미군의 가장 강력한 공격은 아직 시작되지 않았다”며 “다음 단계는 이란에 지금보다 훨씬 더 가혹할 것”이라고 했다. 트럼프 행정부 고위 당국자는 CNN에 미국의 추가 공격이 임박했다며 “다음 단계에서 이란의 미사일 생산 시설과 드론·해군 전력을 파괴하는 데 주력할 것”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사