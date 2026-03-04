‘요격미사일 품귀’… 중동 확전에 주목받는 K방산
방공망 소모에 천궁-II 등 대안
국내 방산주들 일제히 급등
미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌로 인해 중동 전역에 지정학적 위기감이 고조되면서 국내 방산업체도 주목받고 있다. 드론과 탄도미사일 위주의 교전으로 방공 체계와 요격 미사일에 대한 수요가 증가하고 있는 상황이 국내 업체들에겐 기회가 될 수 있다는 관측이다.
미국·이스라엘과 이란의 전쟁은 국경을 맞대지 않고 있다는 특성상 지상전이 아닌 드론과 미사일 중심의 교전이 벌어지는 중이다. 이란은 저비용 자폭 드론 등을 통해 미국과 주변 아랍국의 방공망을 압박, 요격 미사일 등 무기 재고를 고갈시키고 있다.
실제 아랍에미리트(UAE)와 카타르 등은 이란의 공습에 대응하는 과정에서 요격 미사일 재고가 단기간에 급감한 것으로 전해졌다. 일각에선 미국과 이란 모두 몇 주 안에 무기 재고가 바닥날 것이라는 전망도 나온다.
이런 소모전 양상은 글로벌 방산 시장에도 영향을 미치고 있다. 미 록히드마틴 등 주요 방산업체의 공급 여력이 제한적인 상황에서 중동 동맹국들의 방공 체계 도입 요구는 늘어나고 있기 때문이다.
이에 한국의 방산업계가 대안으로 부상할 수 있다는 관측이 나온다. 우선 UAE(약 4조1000억원) 사우디아라비아(4조3000억원) 이라크(3조7000억원) 등 중동 3개국과 수출 계약을 체결하며 기술력을 입증한 한국의 중거리 지대공 유도무기 천궁-II(M-SAM)가 조명 받고 있다.
천궁-II는 한화에어로스페이스가 발사대를, LIG넥스원이 교전통제소와 요격 미사일을, 한화시스템이 다기능 레이더를 생산한다. 패트리어트 대비 도입 비용이 합리적이면서도 탄도탄과 드론을 동시에 요격할 수 있는 정밀도를 갖춘 것이 장점이다. 무엇보다 납기 기한이 상대적으로 짧다. 실제 UAE에 배치된 천궁-II는 미국·이란 전쟁 실전에 투입돼 이란이 발사한 다수의 미사일을 요격한 것으로 전해졌다.
하나증권은 3일 보고서를 통해 “천궁-II의 가성비와 빠른 납기는 고가, 공급제약이 큰 패트리어트를 보완할 수 있는 중층 방공 체계로 부각될 수 있다”라며 “천궁-II의 요격 미사일 단가는 절반 이하”라고 말했다. 최근 UAE와 방산 분야에서 350억 달러(약 50조원) 이상 규모의 협력을 추진하기로 하는 등 중동 내 추가 수주 가능성도 거론된다.
방산업계 관계자는 “이번 전쟁이 조기에 종료되더라도 불확실성에 대비해 중동 지역의 무기 수입이 증가할 수 있다”며 “중동 무기 수요 증가 국면에서 수혜가 기대된다”고 밝혔다. 백종민 유안타증권 연구원은 보고서에서 “중동에서 L-SAM, 천궁-III, LAMD 등 차세대 방공시스템 수요를 자극하는 계기가 될 것”이라고 했다.
이날 국내 증시에서도 방산주가 일제히 급등했다. 한화에어로스페이스는 19.83% 상승한 143만2000원에, 한화시스템은 29.14% 상승한 14만6700원에 정규장을 마쳤다. 방산주 급등세로 한화그룹은 시가총액 기준 재계 5위로 올라섰다. LIG넥스원도 29.86% 상승하며 상한가를 기록했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
