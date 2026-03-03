이란, 저가 드론으로 방공망 교란… “석유 한 방울도 못 나간다”
미국·이스라엘의 공습 후 드론이 이란의 효과적인 반격 수단으로 떠오르고 있다. 이란이 ‘샤헤드-136’ 자폭 드론 등을 앞세워 미군 및 중동 각국을 겨냥하면서 사상자가 늘고 있다. 이란은 또 “단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 하겠다”며 호르무즈 해협 봉쇄를 다시 선언해 해당 지역 긴장감도 최고조로 치솟았다.
블룸버그통신 등은 2일(현지시간) 이란이 저가형 드론 샤헤드-136과 소형 순항미사일로 미국과 이스라엘에 반격을 가하고 있다고 보도했다. 실제로 이란의 샤헤드-136은 미 방공망을 뚫고 걸프 해역(페르시아만) 생산시설 등에 타격했고, 미 해군 5함대가 위치한 바레인의 기지는 이란의 드론 공격으로 상당한 양의 검은 연기가 피어오를 정도로 막대한 피해가 있었던 것으로 전해졌다.
전문가들은 이란이 저가형 드론을 활용해 미국 등의 방공망을 교란해 미사일을 소진시키는 전략일 수 있다고 분석했다. 사실상 단거리미사일 역할을 하는 드론은 정교한 타격보다는 대규모 소모전에 적합하다는 평가를 받는다. 미국의 패트리엇 요격미사일은 정확도가 90% 이상이지만 이란의 2만 달러(약 2930만원) 드론을 격추하기 위해 드는 미사일 한 발 가격은 400만 달러(약 58억6000만원)에 달한다.
시드 코샬 영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 연구원은 “미국의 미사일을 소모시키는 것이 이란의 목표일 것”이라며 “미국 공격으로 이란의 탄도미사일 수량이 줄었기 때문에 저가 무기로 반격해야 한다는 판단을 내린 것”이라고 분석했다. 장군 출신인 믹 라이언은 “어떤 미사일·드론 방어체계도 100% 완벽하지 않다”며 “이란의 저가형 무기 공세로 일부 방공망은 뚫을 수 있다”고 평가했다.
월스트리트저널(WSJ)도 이날 “이란은 대량 생산이 가능한 저가 드론을 상당량 비축하고 있으며 이것은 미국을 상대로 장기 소모전을 시도해볼 수 있는 지점”이라고 보도했다. 전략국제문제연구소(CSIS)의 대니얼 바이먼은 WSJ에 “특정 탄약의 수량이 매우 한정돼 있다”며 “또 다른 문제는 방어해야 할 대상이 너무 많다는 점”이라고 말했다.
호르무즈 해협에서 이란의 위협 강도도 높아지고 있다. 이란 혁명수비대(IRGC) 이브라힘 자바리 사령관 고문은 2일 “호르무즈 해협은 폐쇄됐다”며 “단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 하겠다”고 경고했다. 그는 텔레그램 채널에서도 “유가는 며칠 안에 배럴당 200달러에 도달할 것”이라고 했다.
호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 전략적 요충지로 국제유가 등과 밀접하게 연결된다. 이번 선언은 최근 나온 이란의 메시지 중 가장 강력한 메시지라는 것이 외신들의 평가다. 커먼웰스은행의 조지프 카퍼소 수석경제학자는 영국 가디언과의 인터뷰에서 “중동에서 발생 가능한 시나리오 중 현재 상황은 세계 경제에 최악의 시나리오”라고 말했다.
