한국-필리핀 방산협력 확대… 잠수함 추가 수주 가능성
이재명 대통령, 필리핀 국빈방문
수교 77주년… 방산 수출 지렛대 마련
조선·전기·전자 등 10건 MOU 체결
ASEAN으로 외교 저변 확대 계기
수교 77주년을 맞아 필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 3일 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖고 한국 방산·조선 분야 수출을 포함한 10건의 양해각서(MOU)를 체결해 수출 가속화의 발판을 마련했다.
이 대통령은 이날 2박3일간의 싱가포르 국빈 방문 일정을 마치고 필리핀 마닐라에 도착했다. 이 대통령은 필리핀 독립 영웅 호세 리살을 기리기 위해 조성된 리살공원 기념비에 헌화한 뒤 곧바로 마르코스 대통령의 공식 관저이자 집무실인 말라카냥궁을 찾아 정상회담을 진행했다.
정상회담을 계기로 양국 간 방산·조선 협력에 가속도가 붙을 것으로 관측된다. 양국은 ‘특정 방산물자 조달을 위한 시행약정’을 개정해 더 많은 한국 방산 기업이 필리핀과 수의계약을 맺을 수 있도록 하는 데 합의했다. 필리핀은 한국에서 호위함·초계함 등을 이미 구매했고 잠수함 등 여타 무기 수주 가능성도 제기된다. 이를 감안한 듯 이 대통령은 마르코스 대통령에게 양국이 수교를 한 1949년 3월 3일부터 정확히 77년 되는 이날을 기념하는 의미에서 ‘3377’ 패치가 부착된 한국 공군 조종사의 항공점퍼와 순금 도금 거북선 모형을 선물했다.
이날 체결된 MOU엔 기존 장관급 경제협력위원회를 보완하는 상설 협의체를 신설해 양국 협력 범위를 조선·전기·전자까지 확대하는 내용이 포함됐다. 양국은 또 스타트업·창업 생태계, 인공지능(AI)·디지털 접근성, 문화·창조산업 혁신 분야, 과학·기술·공학·수학 융합 및 직업훈련 교육 분야를 우선협력 분야로 지정해 사업 협력 분야 발굴에 나서기로 했다. AI와 차세대 통신 인프라, 사이버 보안 등 디지털 분야 MOU를 통해선 기술·인프라 수출 기반도 넓혔다. 문화예술 인적 교류 등을 확대하고, 초국가 범죄 대응을 위한 공동조사 및 합동작전 내용도 구체화했다.
필리핀은 동남아시아 국가 중 한국의 최초 수교국이다. 아시아 국가 가운데 한국전쟁에 최초·최대 규모로 파병한 전통적 우방이기도 하다. 이 대통령과 마르코스 대통령은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 정상회담을 진행하는 등 교류를 이어왔다.
중동발 위기 등 글로벌 불확실성이 높아지는 상황에서 이 대통령이 내년 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 의장국인 싱가포르에 이어 올해 의장국인 필리핀을 연이어 방문하면서 아세안으로 외교 저변을 확대할 계기가 마련됐다는 평가다.
마닐라=이동환 기자 huan@kmib.co.kr
