중동 리스크 수없이 학습… 확전 여부가 코스피 방향타
[이슈 분석]
코스피 역대급 낙폭… 증권사 리서치센터장 긴급진단
미국과 이란의 전쟁으로 지정학적 긴장이 고조되면서 코스피가 급락했다. 국내 증권사 리서치센터장들은 앞으로 코스피 방향성은 ‘확전 여부’에 따라 결정될 것으로 봤다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 말처럼 4~5주 안에 끝난다면 증시 충격이 오래 지속하지 않을 것이라는 관측이다. 다만 전쟁이 장기화한다면 증시 민감도가 높아져 전고점 돌파까지 다소 시간이 걸릴 것으로 전망된다.
국민일보가 3일 주요 증권사 리서치센터장 6명을 인터뷰한 결과, 대부분 일단 낙관적인 진단을 내놨다. 이날 코스피가 크게 하락하긴 했지만, 지금까지 상승한 것을 고려하면 상승 추세가 꺾였다고 보기 어렵다는 것이다. 이종형 키움증권 리서치센터장은 “기업 영업이익 전망치 상향과 정부 정책 모멘텀 등 기존 상승 요인이 훼손되지 않았다”며 “연초 이후 50% 가까이 오른 것에 이란 전쟁이 숨 고르기 명분을 제공한 성격이 크다”고 말했다.
당분간 지정학적 리스크가 부각되며 증시가 조정을 받겠지만 이달 중순이면 전고점을 회복할 수 있다는 분석이다. 낙관론의 주된 근거로는 트럼프 대통령이 전쟁을 오래 지속하길 원치 않는다는 점이 꼽힌다. 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화해 유가가 오르고 물가를 자극하는 흐름을 피하고 싶어한다. 다음 달 미·중 정상회담이 예정돼 있는 것도 확전 가능성을 낮춘다. 중국은 이란산 원유의 최대 구매국이어서 회담을 앞두고 전쟁을 마무리할 것이라는 분석이다.
박영훈 한화투자증권 리서치센터장은 “만약 교착상태가 지속된다면 확전보다는 소모전 형태의 전개일 것”이라고 전망했다. 이에 미국 빅테크 실적 발표와 3월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 등 굵직한 이벤트를 거치면 다시 상승세로 돌아설 것이라는 설명이다.
다만 경계심도 적지 않았다. 전쟁이 길어질 수 있다는 시그널은 증시에 악영향을 주는 요인으로 꼽힌다. 위험자산 회피 심리를 자극하기 때문이다. 이날 코스피 흐름에도 이런 우려가 반영됐다. 장 초반에는 낙폭을 줄이면서 6100선을 사수하는 흐름을 보였다. 외국인이 파는 주식을 개인과 기관이 동시에 받으면서다. 하지만 오전 10시 이후 기관 매도 물량이 늘어나면서 본격적으로 하락하며 5700선까지 밀려났다.
고태봉 iM증권 리서치센터장은 “이란이 미국·이스라엘의 공격에 맞서 총력 반격에 나서겠다고 밝힌 것이 시장에는 부정적으로 작용했다”며 “장중 전쟁 장기화 가능성이 주목받으며 기관도 팔고 나간 것”이라고 설명했다. 유 센터장은 “전쟁이 지속된다면 전반적인 증시 레벨이 낮아지는 것도 염두에 둬야 한다”며 “배수의 진을 친 이란이 주변국에 대한 전방위 난사에 나설 경우 위험자산 회피심리가 발동할 수 있다”고 말했다.
전고점 돌파 이후 증시가 뉴스에 반응하는 민감도가 커질 것이라는 진단도 있다. 투자자로서는 대응 난도가 높아지는 것이다. 김동원 KB증권 리서치센터장은 “현재 증시는 과열권에 진입했다”며 “과열권에서는 변동성이 더 커진다. 실제로 2월의 주가 변동성이 1월보다 컸는데, 3월은 2월보다 더 커질 것으로 예상된다”고 했다.
증시 상승세가 지속된다는 전망에는 이견이 없었다. 고 센터장은 “지금까지 투자자가 쌓아놓은 수익이 있어 (이날 하락에도) 충격을 흡수할 수 있다”며 “인공지능(AI) 반도체와 자율주행, 로봇 등으로 발전하는 흐름은 막을 수 없어 전고점을 회복할 것”이라고 말했다. 유동성 측면에서의 기대감도 있다. 미 금리인하 기대감이 낮아지면서 채권 매력도가 줄어 채권에서 증시로의 ‘머니 무브’도 기대해볼 만하다는 분석이다.
황승택 하나증권 리서치센터장은 “이란 사태가 장기화되지 않는다면 충격은 단기적으로 일단락될 가능성이 있다”며 “국내 증시 상승의 원동력이 반도체를 중심으로 한 이익 성장이라는 점과 국내 증시의 밸류에이션 상승에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 3차 상법 개정안이 국회를 통과했다는 점을 감안 시 중장기적인 국내 지수 상승 방향성이 지속할 것으로 판단된다”고 말했다.
김 센터장은 “과거 사례를 보면 지정학적 충격이 국내에 직접적인 타격을 주지 않는 경우 대부분 단기적인 영향에 그쳤다”며 “단기적인 리스크보다는 중장기 성장 동력에 주목해야 할 시점”이라고 설명했다.
유가 상승의 부담도 예전만 못하다는 평가다. 박 센터장은 “유가 변동에 우리 경제가 받는 영향이 과거보다 희석된 상태이고 충분한 원유 비축 상황을 감안하면 주도주가 받는 영향은 매우 제한적일 것”이라며 “지금은 ‘울고 싶을 때 뺨을 때린 상황’이고, 주도주의 방향성은 굳건하다”고 설명했다.
개인 투자자에게는 두 가지 대처법을 권했다. 유종우 한국투자증권 리서치센터장은 “단기적으로는 유가 상승 수혜 업종으로 회피하는 전략이 있다”며 “정유와 조선, 방산, 해운 등이 대표적”이라고 설명했다. 반면 항공과 여행 업종은 피해야 한다고 조언했다. 이익 성장세가 강한 반도체 대형주 등이 하락했을 때 저가 매수에 나서 장기 보유하는 전략도 권고됐다. 반도체 대형주 비중 확대의 기회로 삼아야 한다는 조언도 있었다.
이광수 권중혁 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사