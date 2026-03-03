중동 엑소더스… 이란 교민 인접국 긴급 대피
정부, 13개국 2만명 대피 방안 검토
미국, 자국민에 “즉시 출국” 소개령
미국·이스라엘의 공습에 대한 이란의 보복 공격이 중동 전역으로 확산하면서 각국의 긴박한 ‘중동 엑소더스’가 시작됐다. 미국은 자국민에게 소개령을 내렸고, 일부 부유층은 수억원의 전세기를 동원해 중동을 빠져나가고 있다. 우리 정부도 역내 체류 국민 수송 방안을 검토 중이다. 공습 지역인 이란에선 일부 교민이 안전한 지역으로 대피하고 있다.
3일 기준 중동 지역 13개국에 체류 중인 우리 국민은 이날 기준 2만1000여명에 달하는 것으로 파악됐다. 더불어민주당과 정부는 이날 국회에서 ‘이란 사태 당정 간담회’를 열고 중동 지역 확전에 대비해 수송 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.
이란의 일부 교민은 대사관 협조 아래 안전 지역으로 대피 중이다. 나아가 정부는 중동 전체 장기 체류자와 단기 여행객을 귀국시키거나 안전한 인접국으로 이동시키는 방안도 고려하고 있다. 강훈식 대통령 비서실장도 청와대 수석보좌관회의에서 중동 체류 교민과 방문객의 안전을 최우선으로 확보하고, 항공 통제로 고립된 국민이 조속히 귀국할 수 있도록 현지 공관을 통한 밀착 지원을 지시했다.
미 국무부는 2일(현지시간) 중동 국가 14곳에 머무는 자국민에게 대피령을 내렸다. 요르단·쿠웨이트 등의 미국 대사관은 잇달아 폐쇄되거나 직원들이 철수하고 있다. 상당수 항공사가 중동 지역 노선 운항을 중단하면서 많은 인원이 빠르게 탈출하기 어려운 상황이다. 이란·이스라엘·바레인·아랍에미리트(UAE)·카타르·쿠웨이트는 영공을 폐쇄했다.
뉴욕타임스(NYT)는 지난달 28일 공습 개시 이후 100만명에 달하는 여행객이 항공편 취소의 영향을 받았다고 항공정보 업체 시리움을 인용해 보도했다.
이에 주요 관광지인 두바이에서는 일부 부유층이 1억~5억원에 달하는 전세기를 동원해 유럽 등 안전 지역으로 이동하고 있다.
최예슬 오주환 기자 smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사