트럼프 ‘지상군 투입 딜레마’… 이란 극렬 저항 군 희생 우려
배제 않는다면서도 유보적 표현
투입 땐 장기전… 美 여론 비판적
도널드 트럼프 미국 대통령이 지상군 투입을 배제하지 않는다고 하면서도 투입 여부와 관련해선 엇갈린 메시지를 내놓고 있다.
트럼프는 2일(현지시간) 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “다른 대통령들은 지상군 투입은 없을 것이라고 말해 왔지만 나는 지상군 투입을 두려워하지(yips)는 않는다”며 “나는 ‘아마도 필요 없을 것, (또는) 만약 필요하면 (보낼 수 있다)’이라고 말한다”고 밝혔다. 이란 군사작전의 목표 달성을 위해서는 지상군 투입도 배제하지 않는다는 뜻으로 해석되지만 다소 유보적인 표현이다.
마코 루비오 국무장관도 이날 의회에서 지상군 투입을 배제하지 않았다. 그는 “현재 우리는 지상군 투입 태세를 갖추고 있지 않다”면서도 “하지만 대통령에게는 분명히 그런 선택권이 있다. 그는 어떤 가능성도 배제하지 않을 것”이라고 말했다.
트럼프 행정부가 지상군 투입 가능성을 배제하진 않았지만 지상군 투입 시 외과수술식 공습은 장기적인 전면전으로 비화할 가능성이 크다. 트럼프는 미국과 이스라엘이 단 하루의 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거한 점을 과시하고 있지만 원거리 공습 작전에서 미군이 6명이나 희생됐다. 지상군 투입 시 미군 피해는 급속도로 높아질 수 있다.
미국 여론 역시 우호적이지 않다. CNN이 여론조사업체 SSRS에 의뢰해 지난달 28일부터 전날까지 미국 성인 1004명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 59%가 이란 공격 결정을 지지하지 않는다고 밝혔다. 이란 현지 파병에는 반대 응답률이 60%로 찬성 응답(12%)을 압도했다. 피트 헤그세스 국방장관이 “이라크 전쟁과 같은 끝없는 전쟁”을 하지 않겠다고 말한 것도 이런 여론을 의식한 것으로 보인다.
트럼프 역시 그동안 해외에 대한 미군의 군사 개입에 대해 비판적 입장을 취해 왔다. 지지층인 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게)는 미군이 해외 분쟁에 개입해 희생되는 것에 극렬하게 반발해 왔다. 이 같은 반발을 의식했는지 트럼프는 뉴스네이션과의 인터뷰에선 “지상군 투입은 필요하지 않을 가능성이 크다”고 밝혔다.
문제는 지상군 투입 없이 이란 신정 정권을 전복시킬 수단이 마땅치 않다는 점이다. 베네수엘라가 니콜라스 마두로 대통령 체포 이후 미국에 순순히 협조하는 것과 달리 이란은 강력한 보복에 나서고 있다. 이란은 이스라엘과 미군이 주둔 중인 중동 국가들에 미사일·드론으로 공격했다. 이란의 ‘대리 세력’인 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘을 상대로 공격에 나서면서 전선은 더 확대됐다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사