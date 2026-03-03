국힘 또 ‘자해적 내전’… ‘한동훈 대구 동행’ 의원 윤리위 대거 제소

당권파 당협위원장 “해당 행위”에

한 “해장(張) 행위” 반박… 갈등 확산

친한계, 7일 부산에도 동행하기로

송언석 국민의힘 원내대표와 원내지도부들이 3일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. 이병주 기자

국민의힘이 자해에 가까운 내전을 벌이고 있다. 당권파가 한동훈 전 대표의 대구 방문에 동행한 친한(친한동훈)계 인사들을 중앙당 윤리위원회에 무더기 제소했다. 한 전 대표의 6·3 지방선거 계기 국회의원 보궐선거 출마가 예상되는 상황에서 대구를 동행 방문한 건 해당(害黨) 행위라는 것이다. 친한계 인사들은 그러나 한 전 대표의 부산 방문에도 함께하겠다며 뜻을 굽히지 않고 있어 내홍은 악화일로다.



이상규 서울 성북을 당협위원장은 3일 “즉각적인 제명 및 중징계 절차 착수를 촉구한다”며 김예지·안상훈·진종오·정성국·배현진·우재준·박정훈 의원과 김경진 전 의원 등 친한계 인사들을 윤리위에 제소했다. 그는 제소장에서 “당이 건국 이래 유례없는 치욕과 위기를 동시에 맞이한 긴박한 상황에서 피제소인들은 동료들의 사투를 외면하고 제명된 인사와 함께 정치적 세를 과시했다”며 “당의 기강을 무너뜨리고 당원 명예를 훼손한 명백한 ‘즉시 제명’ 사안”이라고 주장했다.



당내 대표적인 당권파로 분류되는 이 위원장의 제소를 두고 장동혁 대표의 의중이 담겼다는 해석이 나온다. 장 대표는 전날 국회 비공개 최고위원회의에서 한 전 대표의 대구 방문에 동행한 친한계 의원들을 겨냥해 “해당 행위라 생각한다”고 언급한 것으로 알려졌다.



한 전 대표는 이와 관련해 라디오 인터뷰에서 “(해당 행위가 아니라) ‘해장(張) 행위’”라고 반박했다. 그는 “제가 부당하게 제명됐지만 저는 국민의힘에 돌아갈 것이란 확실한 약속을 하고 나왔다”며 “이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장에 같이 가는 게 큰 문제인가”라고 말했다. 이어 “장 대표 본인에게 불이익이 있을지는 모르겠지만 당을 위해서는 다시 한번 생각해봐야 한다”며 “불경기에 전통시장 못 가게 막는 것이 보수 정치인이 할 일인지 묻고 싶다”고 따졌다.



친한계 제명을 추진하는 당권파를 향해선 “그분들은 지난 대선 당시 무소속인 한덕수 전 국무총리를 따라다니던 분”이라며 “그런 사람들이 이런 문제를 제기한다는 것 자체에 대해 국민께서 황당하게 생각하실 것”이라고 지적했다. 한 전 대표는 6·3 지방선거 때 대구·부산 등 보선이 예상되는 곳에 출마할 가능성에는 “지금은 보수 재건에 집중할 때”라며 말을 아꼈다.



친한계 의원들은 윤리위 제소에도 오는 7일 한 전 대표의 부산 구포시장 방문에 동행할 방침이어서 내홍은 더 깊어질 것으로 보인다. 우재준 최고위원은 라디오 인터뷰에서 “(지역구가 아니라서) 부산까지는 안 가려고 했지만 탄압한다면 반대로 (동행해서) 힘을 실어줘야 한다는 생각이 든다”고 말했다. 진종오 의원도 페이스북에 “토요일 부산의 민심을 다시 듣겠다. 저부터 제명하시라”고 밝혔다. 한 중진 의원은 “당의 지지율이 17%까지 떨어진 상황에서 모두가 반성해야 한다. 서로 힘을 모으는 지혜가 필요하다”고 지적했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘이 자해에 가까운 내전을 벌이고 있다. 당권파가 한동훈 전 대표의 대구 방문에 동행한 친한(친한동훈)계 인사들을 중앙당 윤리위원회에 무더기 제소했다. 한 전 대표의 6·3 지방선거 계기 국회의원 보궐선거 출마가 예상되는 상황에서 대구를 동행 방문한 건 해당(害黨) 행위라는 것이다. 친한계 인사들은 그러나 한 전 대표의 부산 방문에도 함께하겠다며 뜻을 굽히지 않고 있어 내홍은 악화일로다.이상규 서울 성북을 당협위원장은 3일 “즉각적인 제명 및 중징계 절차 착수를 촉구한다”며 김예지·안상훈·진종오·정성국·배현진·우재준·박정훈 의원과 김경진 전 의원 등 친한계 인사들을 윤리위에 제소했다. 그는 제소장에서 “당이 건국 이래 유례없는 치욕과 위기를 동시에 맞이한 긴박한 상황에서 피제소인들은 동료들의 사투를 외면하고 제명된 인사와 함께 정치적 세를 과시했다”며 “당의 기강을 무너뜨리고 당원 명예를 훼손한 명백한 ‘즉시 제명’ 사안”이라고 주장했다.당내 대표적인 당권파로 분류되는 이 위원장의 제소를 두고 장동혁 대표의 의중이 담겼다는 해석이 나온다. 장 대표는 전날 국회 비공개 최고위원회의에서 한 전 대표의 대구 방문에 동행한 친한계 의원들을 겨냥해 “해당 행위라 생각한다”고 언급한 것으로 알려졌다.한 전 대표는 이와 관련해 라디오 인터뷰에서 “(해당 행위가 아니라) ‘해장(張) 행위’”라고 반박했다. 그는 “제가 부당하게 제명됐지만 저는 국민의힘에 돌아갈 것이란 확실한 약속을 하고 나왔다”며 “이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장에 같이 가는 게 큰 문제인가”라고 말했다. 이어 “장 대표 본인에게 불이익이 있을지는 모르겠지만 당을 위해서는 다시 한번 생각해봐야 한다”며 “불경기에 전통시장 못 가게 막는 것이 보수 정치인이 할 일인지 묻고 싶다”고 따졌다.친한계 제명을 추진하는 당권파를 향해선 “그분들은 지난 대선 당시 무소속인 한덕수 전 국무총리를 따라다니던 분”이라며 “그런 사람들이 이런 문제를 제기한다는 것 자체에 대해 국민께서 황당하게 생각하실 것”이라고 지적했다. 한 전 대표는 6·3 지방선거 때 대구·부산 등 보선이 예상되는 곳에 출마할 가능성에는 “지금은 보수 재건에 집중할 때”라며 말을 아꼈다.친한계 의원들은 윤리위 제소에도 오는 7일 한 전 대표의 부산 구포시장 방문에 동행할 방침이어서 내홍은 더 깊어질 것으로 보인다. 우재준 최고위원은 라디오 인터뷰에서 “(지역구가 아니라서) 부산까지는 안 가려고 했지만 탄압한다면 반대로 (동행해서) 힘을 실어줘야 한다는 생각이 든다”고 말했다. 진종오 의원도 페이스북에 “토요일 부산의 민심을 다시 듣겠다. 저부터 제명하시라”고 밝혔다. 한 중진 의원은 “당의 지지율이 17%까지 떨어진 상황에서 모두가 반성해야 한다. 서로 힘을 모으는 지혜가 필요하다”고 지적했다.박준상 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지