외국인 지난달만 21조 순매도… 중동전 예측? 우연한 결과?
주도주 중심 집중처분에 의구심
코스피 급락에 선견지명 재조명
이란 사태에 따른 코스피 급락에 앞서 외국인 매도세가 재조명받고 있다. 외국인은 지난달에만 삼성전자와 SK하이닉스 등을 중심으로 21조원어치 코스피 주식을 내다 팔며 차익실현에 나섰다. 이익 성장세가 지속될 것으로 전망되는 주도주를 중심으로 내다 판 만큼 전쟁 가능성을 크게 본 것 아니냐는 관측도 나온다.
3일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 코스피 주식 약 21조731억원을 순매도했다. 이 기간 외국인은 삼성전자 14조5854억원, SK하이닉스 7조6244억원을 각각 팔아치웠다. 이어 삼성전자우(-1조1103억원) SK스퀘어(-7187억원) 등 코스피 상승을 주도해온 종목을 집중적으로 팔아 당시 시장의 의구심을 자아낸 바 있다.
외국인은 결과적으로 중동 지정학적 리스크를 피할 수 있게 됐다. 시장에서는 이에 대해 “외국인의 차익실현 욕구에 따른 우연이 맞아떨어진 것”으로 분석한다. 신승진 삼성증권 투자정보팀장은 “삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 주식을 장기 투자했던 외국인 투자자로서는 4~5배 오른 시점에서 일부 비중을 차익 실현하고자 하는 욕구가 있었을 것”이라며 “최근 블랙록의 SK하이닉스 5% 지분 신고처럼 반도체 주식을 매수하는 투자자도 있으므로 외국인을 하나의 주체로 묶어 생각할 필요는 없다”고 설명했다. 고태봉 iM증권 리서치센터장은 “코스피지수가 2000에서 6000까지 올라왔기 때문에 외국인 투자자의 포트폴리오 비중 조절을 위해서 판 것”이라고 설명했다. 외국인은 이날도 삼성전자와 SK하이닉스 등을 포함해 5조원이 넘는 코스피 주식을 팔았다. 유종우 한국투자증권 리서치센터장은 “중동 불확실성은 시스템 리스크로 연결된다. 외국인이 신흥국 증시에서 자금을 빼도록 하는 요인”이라며 “한국 증시는 단기 급등세를 보였던 만큼 타국 증시보다 외국인 매도 압력이 강할 수 있다”고 말했다.
외국인은 이날 셀트리온(799억원)과 한화시스템(526억원) 두산(462억원) SK(443억원) 등은 사들였다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
