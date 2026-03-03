김남준 다음날 송영길 출판기념회… 민주당 ‘李 지역구’ 교통정리 고심

김남준 다음날 송영길 출판기념회… 민주당 ‘李 지역구’ 교통정리 고심
송, 500석 꽉 차 자리 없어 서있기도
박찬대·이언주 등 ‘계양을’ 총출동
송영길 전 더불어민주당 대표가 서울과 대구에 이어 인천 계양에서도 출판기념회를 열며 6·3 보궐선거 전 세 과시에 나섰다. 전날 김남준 전 청와대 대변인 또한 계양에서 출판기념회를 열며 이재명 대통령의 지역구였던 ‘인천 계양을’을 누가 이어받을지 관심이 쏠린다. 계양에서만 5선을 지낸 송 전 대표와 이 대통령의 핵심 참모 김 전 대변인의 공천을 두고 민주당의 고심도 깊어지는 모양새다.
송 전 대표는 3일 인천 계양구의 한 호텔에서 자신의 329일 옥중 기록을 담은 ‘진실은 가둘 수 없다’ 출판기념회를 개최했다. 지난달 27일(서울)과 28일(대구) 출판기념회를 연 데 이어 이날이 세 번째다. 500석 규모 행사장은 송 전 대표의 출판기념회를 찾은 인파로 가득 차 지지자들과 당원들은 행사장 뒤편에서 발 디딜 틈 없이 서 있어야 했다. 송 전 대표는 행사 시작 1시간 전부터 쉴 새 없이 저서에 친필 사인을 남긴 뒤 행사 참석자들과 사진을 찍었다. 6월 지방선거 출마 예정인 부평구청장 예비후보, 검단구청장 예비후보 등도 송 전 대표에게 눈도장을 찍기 위해 행사장을 찾았다.
본 행사가 시작되며 송 전 대표가 입장하자 지지자들은 송 전 대표 이름을 연호했다. 우원식 국회의장을 시작으로 정청래 민주당 대표, 조정식 청와대 정무특별보좌관의 영상 축사가 이어졌다. 정 대표가 축사를 통해 “저도 징역살이를 해봐서 아는데 참 잘 견뎌주셔서 감사하다”며 “책 많이 사달라. 책을 사주는 게 송영길을 돕는 것”이라고 말하자 좌중에선 웃음이 터져 나왔다.
인천시장 출마가 유력한 박찬대 전 민주당 원내대표를 비롯해 이언주 수석최고위원, 맹성규·김교흥·박정·한준호·유동수·정일영·허종식·전용기 의원, 윤관석·이성만 전 의원 등도 출판기념회에 참석했다. 송 전 대표가 인천시장으로 재임할 당시 부시장을 지낸 김 의원이 “하나님께선 고통을 받을 만큼의 연단을 준다”며 “지난 1년간 겪은 고통은 송 전 대표가 대한민국을 위해 더 큰 역할을 맡으란 뜻”이라고 말하자 행사장에선 큰 함성이 나왔다.
계양을 출마를 준비하고 있는 김 전 대변인 또한 지난 2일 계양구 소재 경인교대에서 ‘쉬운 정치, 김남준 북콘서트’를 열고 세 모으기에 나선 바 있다. 김 전 대변인의 북콘서트엔 정 대표를 비롯해 한병도 원내대표, 천준호 원내운영수석이 출동했지만 이날엔 보이지 않았다.
인천=한웅희 기자 han@kmib.co.kr
