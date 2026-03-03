시사 전체기사

靑 새 정무비서관 ‘중대 라인’ 정을호

입력:2026-03-03 19:05
대선때 김 여사 수행… 의원직 사퇴


정을호(사진) 더불어민주당 의원이 의원직을 사퇴하고 4일부터 청와대 정무비서관 근무를 시작한다. 여권 핵심 관계자는 3일 “정 의원이 새 정무비서관으로 근무할 예정”이라며 “회기 중에는 의원직 사퇴가 어려워 3일까지 임시회 회기를 마치고 의원직 사퇴 절차를 밟게 될 것”이라고 말했다.

정 의원은 6·3 지방선거 성남시장 출마를 위해 지난 1월 사직한 김병욱 전 정무비서관 후임이다. 당직자 출신으로 조직과 전략 업무를 두루 경험한 점이 발탁 배경으로 알려졌다. 전북 고창 출신으로 이재명 대통령과 중앙대 동문이기도 하다. 지난 대선에선 후보 배우자 비서실장을 맡아 김혜경 여사를 밀착 수행했다.

정 의원 사퇴가 확정되면 비례대표 자리는 김준환 전 국가정보원 차장이 이어받는다. 김상환 헌법재판소장의 친형이다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

