혁신당 “이병태 임명 철회를”… 범여권 인사 논란 재점화

과거 발언 놓고 당내서도 “해명 필요”

이 “정제되지 않은 표현 용서 구해”



조국혁신당이 이병태(사진) 카이스트(KAIST) 경영공학부 명예교수의 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장(국무총리급) 임명 철회를 요구했다. 문재인 전 대통령에 대한 막말 전력 등이 재조명되면서다.



혁신당은 3일 박찬규 대변인 명의 논평에서 “이 부위원장은 문재인정부의 소득주도성장 등 주요 정책을 사기라고 했고, 최저임금 인상을 두고는 ‘정신분열증인가’라고 맹비난했다”고 지적했다. 또 “친일은 당연하고 정상적인 것” “세월호 추모는 이 사회 천박함의 상징”이라는 이 부위원장의 과거 발언, 2021년 성추행 혐의로 검찰에 송치됐다 무혐의 처분을 받은 전력도 재소환했다. 박 대변인은 “민주진보진영 정권의 요직에 앉힐 만한 인물인지 의문”이라고 비판했다. 진보당 역시 “이 부위원장의 과거 행적과 발언은 민주주의와 인권, 노동의 가치를 중시하는 우리 사회의 상식과 거리가 멀다”고 논평했다.



여당에서도 해명이 필요하다는 목소리가 나왔다. 문금주 더불어민주당 원내대변인은 “(의원들도) 본인이 유감이든 해명이든 입장을 표명해야 하지 않겠느냐는 시각을 가진 것 같다”고 말했다. 홍익표 청와대 정무수석도 라디오에서 “지금 봐도 적절치 않은 발언”이라며 “스스로 해명·소명하는 자리가 있었으면 한다”고 밝혔다.



이 부위원장은 이날 오후 페이스북에 “당시 자유주의자 시각에서 오로지 나라가 바른 방향으로 가야 한다는 절박함에 매몰돼 있었다”고 썼다. 이어 “본의 아니게 누군가에게 상처드린 일도 있었음을 잘 알고 있다. 정제되지 않은 표현으로 불편함이나 상처를 느끼셨던 모든 분께 진심으로 이해와 용서를 구한다”고 사과했다.



송경모 기자 ssong@kmib.co.kr



