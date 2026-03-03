“장대한 분노, 중단 없음”… 트럼프, 기내서 승인 후 ‘YMCA’ 춤춰
트럼프, 세 시간 전 “지켜보겠다”
27일 오후 3시 38분 기내서 승인
햄버거 체인점 방문 등 일정 소화
“장대한 분노 작전 승인, 중단 없음. 행운을 빈다.”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격을 승인하던 지난달 27일 오후 3시38분(현지시간) 그는 텍사스로 향하는 에어포스원에 있었다. 불과 3시간 전 기자회견에서 “어떻게 되는지 지켜보겠다”고 한 트럼프 대통령은 작전 승인 이후에도 평소처럼 일정을 소화했다.
댄 케인 미 합참의장이 2일 국방부 브리핑에서 공개한 타임라인에 따르면 트럼프는 미 동부시간으로 지난달 27일 오후 3시38분 이미 ‘장대한 분노’로 명명한 대이란 군사작전 개시를 승인한 것으로 나타났다. 이날은 트럼프의 텍사스주 현장 방문 일정이 예정돼 있었고, 공격 승인 당시 시간은 트럼프가 전용기 에어포스원 기내에 있던 시간이다. 에어포스원은 오후 3시50분 텍사스주 코퍼스 크리스티 국제공항에 도착했다.
케인 의장은 “미 중부사령부는 피트 헤그세스 국방장관을 통해 대통령의 최종 작전 개시 명령을 전달받았다”며 “대통령은 ‘장대한 분노 작전 승인. 중단 없음. 행운을 빈다’고 지시했다”고 전했다.
앞서 트럼프 대통령은 이날 오후 12시30분쯤 백악관에서 기자들과 만나 ‘이란 공격을 최종 결정했느냐’는 질문에 “아니다”고 답했다. 그는 이란 핵 협상 상황에 거듭 불만을 표하면서도 “어떻게 되는지 지켜보겠다”고만 했다.
텍사스 도착 이후 예정된 연설과 현장 방문 일정도 그대로 소화했다. 그는 연설에서 “우리는 큰 결정을 내려야 한다. 쉽지 않은 일”이라며 “평화적인 방법으로 해결하고 싶지만 그들은 매우 까다롭고 위험한 사람들”이라고 말했다. 이미 작전 개시를 승인한 상황에서도 공개적으로는 여전히 결정을 고심하는 듯한 메시지를 낸 셈이다.
연설 직후에는 대선 유세곡이었던 ‘YMCA’에 맞춰 손을 흔드는 등 여유로운 모습도 보였다. 이어 텍사스의 한 햄버거 체인점을 방문해 햄버거를 포장한 뒤 다시 에어포스원에 탑승해 플로리다로 이동하는 등 평소와 다름없는 공개 일정을 이어갔다.
공습은 이튿날인 28일 오전 1시15분(이란 현지시간 오전 9시45분) 개시됐다. 케인 의장은 “언제나 그렇듯 작전 보안은 최우선 과제였으며 우리는 기습 공격의 이점을 유지하고 극대화하고자 했다”며 “이번 작전은 극비에 진행돼 H아워(작전 개시 시점)에 적이 목격한 것은 속도와 기습, 강력한 공격뿐이었다”고 밝혔다.
작전을 위해 미군은 미 사이버사령부와 우주사령부 주도로 전투 개시 시점에 맞춰 이란 감시·통신·대응 능력을 교란하고 마비시켰다. 케인 의장은 “첫 24시간 동안 1000개 이상의 목표물을 타격했다”고 소개한 뒤 이를 통해 이란 제공권을 장악했다고 밝혔다. 당시 미군의 주요 목표는 이란군의 지휘·통제 인프라와 해군 전력, 탄도미사일 기지, 정보 인프라를 타격하는 데 있었다. B-2 폭격기도 미국 본토에서 37시간 왕복 비행해 공격에 가담했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
