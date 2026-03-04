막판인데… 60조 캐나다 잠수함, ‘한·독 분할 발주’ 변수 부상
최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 수주전에서 맞붙은 한국의 한화오션과 독일의 티센크루프마린시스템즈(TKMS)가 2일(현지시간) 캐나다 정부에 잠수함 건조 계약을 위한 최종입찰제안서를 제출했다. 이르면 다음 달 최종 계약 상대가 결정될 것이라는 전망이 나오는 상황에서 캐나다 정부가 새로 도입할 12척의 잠수함을 한국과 독일에 각각 6척씩 ‘분할 발주’하는 방안이 막판 변수로 등장했다.
분할 발주가 현실화될 경우 양측은 ‘60조 파이’를 기대하고 뛰어들었던 사업을 나눠 가져야 하는 상황이 된다. 절반 수주라도 북미 시장에 한국산 잠수함의 깃발을 꽂는다는 데 의미가 있다는 분석과 함께 공급망 및 부품 관리의 효율성이 떨어질 것이라는 우려가 나오는 등 상황이 한층 복잡해졌다.
캐나다 유력 일간 ‘더 글로브 앤 메일’은 이날 양측의 최종제안서가 캐나다 연방정부에 제출됐다고 보도했다. 이 매체는 이어 정부 고위 소식통 2명을 인용해 캐나다가 독일 TKMS의 ‘Type-212CD’ 잠수함 6척을 도입해 대서양 연안에 투입하고, 한화오션의 ‘장보고-III 배치(Batch)-II’ 잠수함 6척을 인수해 태평양 연안 및 인도·태평양 지역에 배치하는 방안을 검토하고 있다고 전했다. 이 소식통은 “캐나다 국가 경제 및 군사적 필요에 가장 적합한 것이 무엇인지에 따라 분할 계약 여부를 포함해 입찰을 결정할 것”이라고 말했다.
한화오션은 이미 건조돼 운용 중인 잠수함을 기반으로 한다는 점과 2032년까지 첫 잠수함을 인도하고 2035년까지 4척을 추가 인도할 수 있는 빠른 납기를 강점으로 내세우고 있다. TKMS 잠수함은 아직 운용 전이지만 북대서양 작전 환경에 최적화됐다는 점을 부각한다. 이 매체는 이르면 다음 달 4일 최종 결정이 내려질 것으로 예상된다고 덧붙였다.
업계에 따르면 캐나다 잠수함 사업과 관련해 분할 발주 가능성이 제기된 건 이번이 처음은 아니다. 다만 양측이 최종 베팅을 완료하고 캐나다 정부로 공이 넘어간 상황에서 이같은 보도가 나온 점을 업계는 주목하는 분위기다. 최종입찰제안서를 낸 뒤로는 더 이상 제안 내용을 변경할 수 없다.
분할 발주가 현실화될지는 현재로선 불분명하다. 일단 캐나다 국방 전문가들조차 잠수함을 분할 발주하면 공급망과 부품 재고 관리가 복잡해질 수 있다는 우려를 제기한다. 마크 카니 캐나다 총리도 지난해 9월 “단일 함대 운영이 더 효율적”이라며 혼합 운영 방식에 부정적 입장을 밝힌 바 있다.
다만 캐나다 정부 입장에선 한국과 독일 양국으로부터 숙원 과제인 자동차 산업 투자를 비롯해 다양한 분야의 경제적 협력을 얻을 수 있다는 점에서 유리하다. 캐나다 자동차 산업은 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 정책 여파로 큰 타격을 입었고 철강과 알루미늄 분야도 어려운 상황이다. 이런 와중에 잠수함 프로젝트를 통해 한국에선 철강·인공지능(AI)·우주·수소 관련 투자를, 독일에선 유럽연합(EU)의 무기 공동구매 대출 프로그램인 세이프(SAFE) 혜택과 자동차 협력을 기대할 수 있게 된 것이다. 한화오션과 TKMS는 캐나다 정부가 중시하는 ‘현지 산업 기여’ 조건을 충족하기 위해 현지 일자리 창출을 비롯해 다양한 산업협력 방안을 제시한 상태다. 업계 관계자는 “분할 발주 검토는 경제적 실리를 극대화하려는 고도의 전략으로 보인다”고 말했다.
분할 발주 구상에는 특정 국가에 의존하지 않고 아시아와 유럽과의 파트너십을 동시에 강화하려는 지정학적 계산도 담겨 있다는 분석이다. 세계에서 가장 긴 해안선을 가진 캐나다가 잠수함 12척을 신규 도입하는 배경에는 중국·러시아 등에 맞서 북극권 방어를 강화하는 의도가 있다. 북극해는 지구온난화 영향으로 얼음이 녹아내리면서 유럽과 동아시아를 잇는 가장 효율적인 항로가 될 것으로 예상되고 있다. 북극해의 전략적 가치가 커진 만큼 캐나다 정부는 해양 안보 역량을 키우는 데 주력하는 중이다.
60조 사업 수주를 위해 총력전을 펼쳐온 한화오션이나 TKMS 입장에선 분할 발주 가능성에 셈법이 복잡해졌다. 일각에선 절반이라도 수주하게 되면 나토의 해양 방산 시장에 진입하는 계기를 마련한다는 점에서 의미 있다는 의견이 나온다. 그러나 이런 방식이 현실적으로 가능할지, 특히 12척 수주를 전제로 제안한 기술 이전이나 현지 투자를 절반 수주 시에도 그대로 이행하는 건 수지타산이 맞는지 등을 두고 고심할 수밖에 없는 상황이다.
이번 사업은 캐나다 해군이 1998년 영국 해군으로부터 도입해 보유 중인 2400t 빅토리아급 잠수함 4척을 3000t급 디젤 잠수함 12척으로 대체하는 대규모 프로젝트다. 잠수함 계약 금액만 약 20조원이고 유지·보수·정비(MRO) 비용까지 더하면 사업 규모가 60조원에 달한다. 빌 블레어 캐나다 국방장관이 2024년 7월 미 워싱턴DC에서 열린 북대서양조약기구(나토·NATO) 정상회의에서 최대 12척의 잠수함 도입을 공식 발표하고, 캐나다 정부가 전 세계 주요 잠수함 건조사에 정보요청서(RFI)를 발송하면서 수주전의 막이 올랐다. 이어 지난해 8월 한화오션과 TKMS가 적격공급업체로 선정됐다. 강훈식 대통령비서실장은 지난 1월 캐나다를 방문해 카니 총리에게 이재명 대통령 친서를 전달하고, 지난달 청와대에서 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관을 면담하는 등 우리 기업 수주를 측면 지원해 왔다.
