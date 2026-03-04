SKT는 엔비디아, LG는 퀄컴 손잡고 6G로 간다

글로벌 ‘6G 연합’에 각각 합류

AI기업이 차세대 이동통신 주도



6세대 이동통신(6G) 시장을 선점하기 위한 글로벌 합종연횡이 본격화하고 있다. SK텔레콤와 LG전자는 엔비디아와 퀄컴이 각각 주도하는 ‘6G 연합’에 동참했다. 통신 장비를 중심으로 협력했던 과거와 달리 설계 단계부터 인공지능(AI) 활용을 전제하는 네트워크 구조로 전환되고 있는 것이다. 차세대 이동통신은 AI 기업이 경쟁 구도의 핵심 축으로 자리할 것이라는 전망이 나온다.



3일 업계에 따르면 엔비디아는 스페인 바르셀로나에서 개막한 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 SK텔레콤과 BT, 도이체텔레콤, 에릭슨, 노키아, 소프트뱅크, T-모바일 등 주요 통신 기업과 AI 네이티브 기반 6G 플랫폼을 구축하겠다는 비전을 공개했다. AI 네이티브는 네트워크 설계 단계부터 AI를 중심으로 설계하는 구조다. LG전자도 MWC에서 글로벌 반도체 기업 퀄컴을 주도로 출범하는 글로벌 6G 연합에 합류한다고 밝혔다.



AI 수요가 확대됨에 따라 양사 모두 네트워크 인프라를 선제적으로 고도화하려는 전략을 펼치고 있다. 6G 네트워크는 AI가 실시간으로 서비스 환경을 분석하고 스스로 판단을 내리는 구조로의 진화를 예고하고 있다.



엔비디아는 6G 네트워크가 ‘피지컬 AI’의 핵심이 될 것으로 보고 있다. 차량 센서와 자율주행, 로봇 등 수십억 개 AI 기반 기기가 연결되기 위해서 AI와 네트워크가 유기적으로 결합해야 하기 때문이다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “AI는 컴퓨팅을 재정의하고 인류 역사상 최대 규모의 인프라 구축을 주도하고 있으며 그다음 차례는 통신”이라며 “전 세계 통신 네트워크를 어디서나 활용 가능한 AI 인프라로 전환해 나갈 것”이라고 말했다.



퀄컴 역시 사물인터넷(IoT)·IT 기업들과 6G 관련 기술 협력을 확대하고 2029년까지 AI 기반 6G 기술 생태계를 구축한다는 계획이다. LG전자는 커넥티드 모빌리티 분야 핵심 파트너로 참여해 소프트웨어 중심 차량(SVD)과 인공지능 중심 차량(AIDV) 관련 미래 기술 역량 강화에 나선다.



업계에서는 AI의 확산이 통신 산업의 협력 지형을 근본적으로 바꾸고 있다는 진단이 나온다. 통신업계 관계자는 “엔비디아는 그동안 통신 산업과 직접적인 접점이 크지 않았던 기업이지만, AI가 네트워크의 핵심 요소로 자리 잡으면서 새로운 협력 구도가 형성되고 있다”며 “통신 산업의 관계망도 AI 서비스를 중심으로 더욱 광범위하게 확장될 것”이라고 설명했다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



