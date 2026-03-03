[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄 잡을 것”… ‘이만희 복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황
정교유착 수사 합수본, 녹취 확보
정교유착 비리를 조사하는 검·경 합동수사본부가 2021년 이희자 한국근우회장이 신천지 고위 관계자에 대한 고소를 논의하는 과정에서 ‘총리실을 움직이겠다’는 취지로 발언한 통화 녹취를 확보했다. 녹취에는 이 회장이 신천지 교주 이만희씨의 최측근으로 활동하며 신천지 내부 문제에 깊숙이 관여한 정황이 담겼다.
3일 국민일보 취재를 종합하면 합수본은 이 회장이 2021년 8월 11일 전직 신천지 고위 간부와의 통화에서 “A씨(전직 신천지 고위 관계자) 잡는 작업을 각자 맡은 분야에서 철저히 하자”며 “나는 총리실부터 국가, 정부를 움직여 갖고 경찰서장 목줄을 잡고 있을 테니까”라고 말한 녹취를 최근 확보했다. 당시 신천지는 A씨를 경찰에 고소하는 등 법적 공방을 벌였는데, 이 과정에서 이 회장이 국무총리실 인맥을 활용하려 했던 정황이 드러난 셈이다.
녹취에 나온 A씨는 과거 신천지 2인자로 불리던 인물로, 이씨와 사이가 틀어지며 2017년 신천지를 탈퇴했다. 이후 A씨는 신천지 내부 문제를 언론에 폭로하며 대척점에 섰다. 이에 신천지 측은 A씨를 상대로 민·형사 소송을 잇달아 제기했다.
녹취에는 이씨와 함께 A씨에 대한 법적 대응을 은밀히 논의한 정황이 담겼다. 이 회장은 “선생님(이만희)이 첫째도 둘째도 목숨 걸고 A씨를 잡으라고 했다”고 말했다. 그는 “선생님한테 단둘이 있게끔 수행비서를 내보내라 했다”며 “총리실에서 우리를 돕고 있다는 것이 쟤(수행비서) 입을 통해서 나가버리면 큰일 아니냐”고 말하기도 했다.
전직 신천지 관계자들은 이 회장이 말한 ‘총리실’은 문재인정부 당시 총리실의 고위 관계자 B씨를 지칭하는 것으로 보인다고 말했다. 한 관계자는 “당시 이 회장은 B씨에게 지인을 소개하기도 했었다”고 전했다. 다만 이 회장이 실제로 총리실을 통해 영향력을 행사했는지는 확인되지 않았다.
합수본은 지난달 27일에 이어 이날도 신천지의 집단 당원 가입 의혹과 관련해 국민의힘 당사 등에 대한 압수수색에 나섰다. 신천지는 국민의힘의 20대 대선, 22대 총선 경선 등에 영향을 미치기 위해 신도들을 책임당원으로 가입시킨 혐의(정당법 위반·업무방해)를 받고 있다.
이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
