‘사법파괴 3법 규탄’ 여론전… 거리로 국민의힘, 여의도~청와대 도보행진

집회 신고 안 해 구호도 외치지 못해

강성 지지자들 “윤어게인” 소란도

장동혁 국민의힘 대표와 의원들이 3일 청와대 사랑채 앞에서 ‘사법 3법’에 대한 대통령의 재의요구권(거부권) 행사를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 국민의힘은 여의도 국회에서 청와대까지 도보행진을 했다. 연합뉴스

국민의힘이 더불어민주당의 ‘사법개혁 3법’(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원) 일방처리에 반발하며 3일 서울 여의도 국회에서 청와대까지 도보 행진을 벌였다. 여론전을 통해 이재명 대통령의 재의요구권(거부권) 행사를 압박하겠다는 취지였지만 집회 신고를 하지 않아 구호도 외치지 못한 채 침묵 행진을 해야 했고, 정작 이 대통령은 필리핀 순방 중이어서 자리를 비웠다. 대신 ‘윤어게인’ ‘STOP THE STEAL’(부정선거를 멈춰라) 등을 외친 강성 지지자들이 함께했다.



장동혁 대표를 비롯한 지도부와 의원들은 이날 국회 본관 계단 앞에서 사법독립 헌정수호 국민 규탄대회를 개최했다. 국회의원 70여명과 당협위원장들이 ‘사법파괴 독재완성’이라고 적힌 피켓을 들고 참석했다.



고성국TV 등 강성 유튜버들과 지지자들도 몰려들어 행사는 소란스러웠다. 이들은 ‘윤어게인’ ‘엔추파도스(민주당과 내통하는 가짜 야당) 국민의힘’ 등의 구호를 외쳤다. 계단에 올라 “윤석열이 국민의힘을 망쳤다”고 외친 시민을 국민의힘 지지자가 말리면서 몸싸움도 벌어졌다.



장 대표는 “자유민주주의 헌정질서를 지키기 위한 첫 번째 관문은 지방선거 승리”라며 “여러분께서 ‘지켜 달라’ 하는 것들을 지켜드리겠다. 힘을 모아 달라”고 호소했다. 또 “이 대통령에게 강력히 경고한다. 장기독재의 꿈을 버리고 헌정질서를 수호하기 위해 사법파괴 3법에 대해서 거부권을 행사해야 할 것”이라고 촉구했다.



장 대표는 오후 2시쯤 소속 의원 및 당원들과 함께 국회에서 청와대로 행진을 시작했다. 하지만 국회를 나온 뒤 김민수 최고위원이 확성기를 들고 “오늘 집회는 신고되지 않아서 구호를 외치거나 일정 행위를 하게 되면 법적 문제를 일으킬 수 있다”고 알렸다.



김 최고위원은 여의도공원 인근에서 “여기부터는 장 대표와 국회의원만 청와대를 향해 침묵행진을 하겠다”고 당부했지만 유튜버들과 지지자들은 이들을 에워싸며 함께 걸었다. 일부는 큰 소리로 “노인최고위원 우재준 사퇴하라” “박성훈 정신차려라” 등 지도부 노선과 다른 의견을 냈던 의원들을 비난하기도 했다.



한 국민의힘 의원은 “지금 성조기를 따라가는 것인지 윤어게인 깃발을 따라가는 것인지 모르겠다”며 “사법파괴 깃발은 하나도 없다”고 성토했다. 한 지도부 인사도 “너무 정신없다”고 토로했다. 행진은 청와대 인근에서 약 3시간 만에 마무리됐다.



최수진 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘이 더불어민주당의 ‘사법개혁 3법’(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원) 일방처리에 반발하며 3일 서울 여의도 국회에서 청와대까지 도보 행진을 벌였다. 여론전을 통해 이재명 대통령의 재의요구권(거부권) 행사를 압박하겠다는 취지였지만 집회 신고를 하지 않아 구호도 외치지 못한 채 침묵 행진을 해야 했고, 정작 이 대통령은 필리핀 순방 중이어서 자리를 비웠다. 대신 ‘윤어게인’ ‘STOP THE STEAL’(부정선거를 멈춰라) 등을 외친 강성 지지자들이 함께했다.장동혁 대표를 비롯한 지도부와 의원들은 이날 국회 본관 계단 앞에서 사법독립 헌정수호 국민 규탄대회를 개최했다. 국회의원 70여명과 당협위원장들이 ‘사법파괴 독재완성’이라고 적힌 피켓을 들고 참석했다.고성국TV 등 강성 유튜버들과 지지자들도 몰려들어 행사는 소란스러웠다. 이들은 ‘윤어게인’ ‘엔추파도스(민주당과 내통하는 가짜 야당) 국민의힘’ 등의 구호를 외쳤다. 계단에 올라 “윤석열이 국민의힘을 망쳤다”고 외친 시민을 국민의힘 지지자가 말리면서 몸싸움도 벌어졌다.장 대표는 “자유민주주의 헌정질서를 지키기 위한 첫 번째 관문은 지방선거 승리”라며 “여러분께서 ‘지켜 달라’ 하는 것들을 지켜드리겠다. 힘을 모아 달라”고 호소했다. 또 “이 대통령에게 강력히 경고한다. 장기독재의 꿈을 버리고 헌정질서를 수호하기 위해 사법파괴 3법에 대해서 거부권을 행사해야 할 것”이라고 촉구했다.장 대표는 오후 2시쯤 소속 의원 및 당원들과 함께 국회에서 청와대로 행진을 시작했다. 하지만 국회를 나온 뒤 김민수 최고위원이 확성기를 들고 “오늘 집회는 신고되지 않아서 구호를 외치거나 일정 행위를 하게 되면 법적 문제를 일으킬 수 있다”고 알렸다.김 최고위원은 여의도공원 인근에서 “여기부터는 장 대표와 국회의원만 청와대를 향해 침묵행진을 하겠다”고 당부했지만 유튜버들과 지지자들은 이들을 에워싸며 함께 걸었다. 일부는 큰 소리로 “노인최고위원 우재준 사퇴하라” “박성훈 정신차려라” 등 지도부 노선과 다른 의견을 냈던 의원들을 비난하기도 했다.한 국민의힘 의원은 “지금 성조기를 따라가는 것인지 윤어게인 깃발을 따라가는 것인지 모르겠다”며 “사법파괴 깃발은 하나도 없다”고 성토했다. 한 지도부 인사도 “너무 정신없다”고 토로했다. 행진은 청와대 인근에서 약 3시간 만에 마무리됐다.최수진 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지