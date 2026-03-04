韓, 석유 7개월치 비축… 장기화땐 성장률 0.45%p 하락 전망
기름값 들썩… 소비자물가 상승 압력
정부, 중동산 대신 미국산 대체 거론
이란의 ‘호르무즈 해협 봉쇄’ 장기화 조짐에 국내 원유 수급 공포가 짙어지고 있다. 현재 석유 비축분은 약 7개월(208일분)로 반년 이상 버틸 수 있는 규모다. 그러나 중동 정세 불안이 잦아들지 않으며 주유소 기름값부터 들썩이고 있다. 사태 장기화 시 물가 상승과 경기 침체가 동반되는 ‘스태그플레이션’이 발생할 수 있다는 우려가 나온다.
3일 정부와 대한석유협회에 따르면 지난해 한국의 중동산 원유 도입 비중은 69.1%다. 중동산 원유 95%가 호르무즈 해협을 지나 국내로 들어온다. 문제는 꽉 막힌 뱃길이다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 지난 2일(현지시간)에도 “단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것”이라며 봉쇄 위협 수위를 높였다. 해양수산부에 따르면 한국 국적 유조선 등 약 40척이 호르무즈 인근 해역으로 이동해 대기하며 상황을 살피고 있다.
‘오일 쇼크’ 공포는 소매가격에 반영되기 시작했다. 한국석유공사 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1788.47원으로 집계됐다. 이란 사태 직전인 지난달 28일(1750원)보다 38원 이상(2.2%) 상승했다. 전국 평균 휘발유 가격도 같은 기간 ℓ당 1693원에서 1723.07원으로 1.8% 오르며 1700원대에 진입했다. 통상 국제유가 변동은 1~2주 시차를 두고 반영되는데 미국의 이란 공습 이후 3일간 오름폭을 부쩍 키웠다. 정부 관계자는 “주유소 가격 추이 등 물가 변동 상황을 예의주시하고 있다”고 말했다.
중동 정세에 따라 물가와 성장 전망도 흔들릴 것이란 우려가 나온다. 현대경제연구원은 호르무즈 해협이 수개월간 봉쇄되는 비관적 시나리오의 경우 올해 국내 경제성장률은 0.3% 포인트 하락하고, 소비자물가 상승률은 1.1% 포인트 높아질 수 있다고 전망했다. 김진욱 씨티 이코노미스트도 브렌트유 연평균 가격이 배럴당 82달러선으로 기존 대비 20%가량 상승한다면 올해 성장률은 0.45% 포인트 낮아지고 소비자물가는 0.6% 포인트 상승 압력을 받을 것이라고 내다봤다.
정부는 원유 수급 불안 완화를 위해 비축분 활용과 함께 원유 대체선 확보에 속도를 낸다는 방침이다. 중동산 원유의 대체선으론 미국산 원유 등이 거론된다. 지난해 미국산 원유 도입 비중은 17.0%로 사우디아라비아(33.6%)에 이어 두 번째로 컸다. 정부는 지난해 한·미 관세 협상 과정에서 2028년까지 1000억 달러 규모의 미국산 에너지 구매에 합의했다.
산업통상부는 김정관 장관 주재로 대책 회의를 열고 “사태 장기화로 민간 원유 재고가 일정 비율 이상 감소할 경우 비축유 방출을 결정할 것”이라고 밝혔다. 한국석유공사를 통해 해외 생산분 도입, 공동비축 우선구매권 행사 등도 준비하고 있다. 이호현 기후에너지환경부 2차관은 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장과 긴급 화상통화를 하고 석유와 가스 공급망 타격 현황을 공유했다. 이 차관은 “IEA를 비롯한 국제기구와 지속적으로 소통하며 협의해 나갈 것"이라고 말했다.
