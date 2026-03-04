공급 감소 속 분양 단비… 이달 3만1012가구 예정
서울 대단지·꺾인 집값 기대 영향
지역 따라 청약 시장 양분화 전망
봄 분양 성수기를 맞아 3월 전국에서 3만 가구 이상의 아파트가 집들이를 앞뒀다. 특히 서울은 1000가구 안팎의 대단지들이 분양을 예고해 수요자들의 관심이 쏠릴 것으로 보인다. 다만 지난달부터 집값 상승 기대가 조금씩 꺾이고 있어 분양 시장 내 ‘옥석 가리기’는 더욱 심화할 전망이다.
3일 직방에 따르면 이달 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 3만1012가구로 집계됐다. 전년 동월(8646가구) 대비 약 259% 늘어난 물량이다. 일반분양 물량은 1만9286가구로, 전년 동월(7585가구) 대비 약 154% 증가했다. 지난해 3월은 정치적 불확실성으로 분양 일정이 위축됐던 탓에 올해 분양 물량 증가 효과가 두드러졌다.
수도권 1만8866가구, 지방 1만2146가구가 분양될 예정이다. 수도권에서는 경기 8985가구, 서울 8527가구, 인천 1354가구가 공급된다. 수요가 집중된 서울에서는 총 8개 단지, 2526가구가 일반분양된다. 일반분양 물량이 가장 많은 곳은 성북구 장위동 장위푸르지오마크원으로, 총 1931가구 중 1031가구다. 영등포구 신길동 더샵신길센트럴시티(477가구), 동작구 노량진동 라클라체자이드파인(369가구) 등도 분양된다.
공급 감소가 예고된 상황에서 대규모 물량이 공급되는만큼 수요자들의 기대도 클 것으로 보인다. 다만 다주택자와 일부 고가 1주택자의 물량이 시장에 풀리면서 집값 상승 기대감이 내려가고 있다는 게 변수다. KB부동산에 따르면 서울의 2월 주택 매매가격 전망지수는 1월(124.7)보다 13.9 포인트 내린 110.8을 기록했다. 이날 기준 아실에 따르면 서울 아파트 매매 물량은 7만1025건으로, 한 달 전보다 22.7% 증가했다.
시장에 매물이 풀리는 반면, 분양가는 오르고 대출 규제는 강화되면서 분양 시장은 성과를 내기가 어려워졌다. 변화한 시장 흐름은 최근 성남 분당구와 용인 수지구에서 발생한 청약 미계약, 경쟁률 미달에서 확인된다. 두 지역은 ‘준강남’이라 불리며 매수세 유입에 따른 집값 상승세가 나타나던 곳이었으나 높은 분양가에 발목이 잡혔다.
서울도 상황은 비슷하다. 지난해 12월 31일 기준 서울에도 ‘악성 미분양’으로 불리는 준공 후 미분양 물량이 673가구 있는 것으로 집계됐다. 물량이 가장 많은 곳은 강동구(299가구)였고, 이어 강서구(107가구), 도봉구(64가구), 동대문구(53가구), 광진구(52가구), 마포구(47가구) 순이었다. 대체로 역세권 입지임에도 작은 평형, 가구 수가 적은 도시형생활주택, 주변 시세 대비 비싼 분양가 탓에 분양되지 못했다.
전문가들은 분양 시장 옥석 가리기가 본격화했다고 본다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “소위 말하는 서울 중상급지와 1기 신도시 지역은 분양가상한제가 적용돼 매수 대기 수요가 여전한 데 비해, 주류 인기 지역은 아니면서 정주 환경이 약한 곳은 대출과 상품성에 크게 영향을 받는다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
