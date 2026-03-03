서울시, 마포구 소각장 소송 상고 포기
시 “기존 소각장 현대화할 것”
생활폐기물 처리 차질 가능성
서울 마포구 신규 광역자원회수시설(소각장) 건립을 둘러싼 행정소송 1·2심에서 패소한 서울시가 상고하지 않기로 했다. 서울시의 ‘생활폐기물 공공 처리 계획’이 차질을 빚는 것 아니냐는 우려도 제기된다.
서울시는 3일 마포구 상암동에 추진 중이던 신규 자원회수시설과 관련해 일체의 절차를 종료하기로 결정했다고 밝혔다. 시 관계자는 “마포구의 상고 포기 요청 등을 종합해서 검토한 결과 상고 대신 기존 소각장을 현대화하기로 했다”고 말했다.
앞서 서울시는 마포구 상암동에 1000t 규모의 광역자원회수시설 설치를 추진했다. 그러나 지역 주민 등이 법령상 절차 위반 등을 이유로 취소하라며 소송을 제기했다. 1·2심 모두 원고 일부 승소 판결이 내려졌다. 1·2심에서 모두 시울시의 절차 위반을 인정한 만큼 시는 상고하더라도 대법원에서 판단을 뒤집기는 어렵다고 판단한 것으로 보인다. 2심 재판부는 서울시가 소각장 건립 추진 과정에서 행한 절차적 하자에 대해 “위법의 정도가 가볍다고 할 수 없다”고 판단했다.
마포구는 환영했다. 박강수 마포구청장은 “서울시의 상고 포기 결정은 마포구민의 목소리와 구의 정책 제안이 만들어낸 결과”라며 “발생지 처리 원칙에 기반한 폐기물 감량과 재활용 극대화 정책이 서울시 전역으로 확산하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
서울시는 준공 20년이 넘은 기존 자원회수시설의 현대화를 통해 효율적 사용을 추진할 방침이다. 최신 친환경 기술을 도입해 오염 물질 배출을 최소화하고 지역 환경을 개선한다는 계획이다. 마포구 및 주민대표 등과 논의해 자원회수시설의 효율적 이용 방안을 구체화할 예정이다.
다만 기존 시설 현대화만으로 서울시가 목표로 하는 ‘2033년부터 서울 생활폐기물 전량 공공 처리 달성’이 가능할지는 미지수다. 현재 서울에는 노원구(800t), 양천구(400t), 강남구(900t), 마포구(750t) 등 광역자원회수시설이 4곳 있다. 이들 설계 용량은 하루 2850t이지만, 노후화 등으로 실제 소각량은 2025년 기준 1921t에 그치고 있다. 같은 기간 서울의 하루 평균 발생 생활폐기물은 2905t이다. 현대화를 통해 가동률을 100%까지 올린다고 해도 하루 평균 발생 생활폐기물을 처리하기엔 역부족이다.
시 관계자는 “현대화를 통해 자원회수시설 가동률을 높이면 발생 생활폐기물에 대한 어느 정도 처리가 가능하다. 안정적인 100% 공공 처리를 위해선 증설이 필요한 상황”이라고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
