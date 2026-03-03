걸프국 대응 ‘촉각’… EU는 군사 지원, 중·러는 자제 설득
이란 반격 이후 각국 움직임 갈려
미국과 이스라엘의 이란에 대한 합동 공격 이후 이란이 반격에 나서면서 각국의 움직임도 갈리고 있다. 유럽은 직접 참전하지는 않지만 걸프 지역의 군사·안보 대응에 힘을 싣고 있다. 중국과 러시아는 미국의 이란 공격을 비판하면서도 ‘전화 외교’를 통한 중재를 자처하고 나섰다.
그리스는 2일(현지시간) 지중해 동부 섬나라인 키프로스에 군함과 F-16 전투기를 파견했다. 이날 새벽 키프로스 내 영국 공군기지가 이란의 샤헤드 자폭 드론 공격을 받자 방어에 나선 것이다. 키프로스는 1960년 영국으로부터 독립했지만 그리스계 주민이 대다수를 차지하고 있다. 유럽연합(EU) 회원국 중 처음으로 이란 전쟁에 발을 담근 셈이다. 프랑스는 홍해와 아덴만 일대 EU 해군 임무 ‘아스피데스’ 강화를 위해 군함을 추가 배치하기로 결정했다.
영국은 이란 드론 요격 지원 방침을 밝혔다. 키어 스타머 영국 총리는 1일 발표에서 “우리는 이번 공격 작전에 참여하지 않지만 역내에서 방어적 조치는 계속할 것”이라고 말했다. 그는 “우크라이나와 영국 전문가들을 투입해 걸프 파트너들이 이란 드론을 격추하도록 지원하겠다”고 말했다.
반면 스페인은 EU 회원국 중 유일하게 공개적으로 반대 입장을 밝힌 데 이어 미군의 기지 사용도 불허했다. 페드로 산체스 총리는 “혐오스러운 (이란) 정권에 반대하지만 정당화될 수 없고 위험하며 국제법을 벗어난 (미국과 이스라엘의) 군사 개입에 반대한다”고 말했다. 스페인이 기지 사용을 불허하자 미군은 스페인 기지 내 전력을 독일로 이동했다.
중국과 러시아는 ‘메신저’ 역할을 자처하며 중재자 이미지를 부각하고 있다. 왕이 중국 외교부장은 이란·프랑스·오만 외교장관과 잇따라 통화하며 군사 행동 중단과 긴장 완화를 촉구했다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 걸프국 지도자들과 접촉하며 외교적 해법을 강조했다. 크렘린궁에 따르면 푸틴 대통령은 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과의 통화에서 “이란의 보복 공격으로 중동 전역의 긴장이 고조되고 있다는 아랍 세계의 우려를 이란 측에 전달하겠다”고 말했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사