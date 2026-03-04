현대차·기아 2월 판매량 감소… 미 관세에 이란 사태까지 ‘첩첩산중’
작년 동월대비 5.1%, 2.8%씩 줄어
현대차 “친환경차 판매 비중 확대”
국내 완성차 1·2위 업체인 현대자동차와 기아가 지난달 전 세계에서 총 55만3929대 차량을 판매했다. 지난해 같은 달과 비교해 각각 5.1%, 2.8% 감소했다. 설 연휴로 전년 대비 국내 영업 일수가 줄어든 영향이 컸지만, 미국 관세 압박과 이란 사태가 갈수록 우려를 키우는 모습이다.
3일 현대차·기아에 따르면 지난달 국내외 판매량은 각각 30만6528대와 24만7401대다. 현대차는 국내에서 지난해보다 17.8% 줄어든 4만7008대를 파는 데 그쳤고, 해외에서도 25만9520대가 팔려 2.3% 감소했다. 기아 판매량은 국내 4만2002대, 해외 20만5005대로 각각 8.7%와 1.5% 떨어졌다. 전 세계에서 가장 많이 팔린 차는 스포티지로 4만3281대를 기록했다. 국내 최다 판매는 7693대가 팔린 쏘렌토였다. 올해 현대차·기아는 지난해 실적보다 3.2% 늘어난 750만8300대를 판매하겠다는 목표를 제시한 상태다.
문제는 미국 관세 우려에 이란 사태까지 불거져 대외 불확실성이 커지고 있다는 점이다. 도널드 트럼프 행정부는 지난달 연방대법원의 상호관세 무효 판결 이후 이를 대체할 새 관세 도입을 준비 중이다. 자동차는 판결에 직접적인 영향을 받지 않지만, 트럼프 대통령이 새로운 조사를 지시하면서 관세 우려가 재차 커진 상황이다. 한국 국회의 대미투자특별법안 처리 지연을 이유로 한국산 자동차 관세를 기존 15%에서 25%로 재인상하겠다는 위협도 현재진행형이다. 여기에 미국의 이란 공습까지 벌어지면서 충돌이 장기화될 경우 운송비 등 부담이 가중될 수 있다는 전망이 나온다.
현대차 관계자는 “지난달 설 연휴로 영업 일수가 줄어 판매 실적도 감소했다”며 “친환경차 판매 비중을 확대하고 하이브리드 라인업을 강화하는 등 최적의 판매 전략을 실행해 나가겠다”고 말했다.
