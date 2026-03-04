주말 아침 서울 도심, 시민운동장 된다
여의대로∼마포대교 왕복 5㎞
걷고 달릴 수 있도록 차량 제한
3회 시범운영… 교통체증 우려
서울 영등포구 여의대로에서 마포구 마포대교 구간까지 차로가 주말 아침 개방된다. 시민들은 차 없는 도로에서 달리기나 걷기, 자전거 타기를 할 수 있다.
서울시는 차량 운행을 통제해 주말 도심 도로를 시민에게 열어주는 ‘쉬엄쉬엄 모닝’(사진)을 3월 한 달간 시범 운영한다고 3일 밝혔다. 도로는 3월 14·22·29일 오전 7~9시 세 차례 열린다. 14일을 제외하고 나머지는 모두 일요일이다. 일요일인 15일에 마라톤 행사가 예정돼 있기 때문에 일정을 조정했다.
시범 운영은 여의대로~마포대교 왕복 5㎞ 구간에서 이뤄진다. 시민들은 달리기, 걷기, 자전거 타기 등을 원하는 지점에서 즐길 수 있다. 유아차를 탄 영유아와 함께 개방된 도로를 산책할 수도 있다. 기록과 경쟁 중심의 마라톤 대회와 달리 자유롭게 운동할 수 있다는 게 장점이며 반려동물 동반도 가능하다.
쉬엄쉬엄 모닝에는 누구나 참여할 수 있다. 다만 시는 첫 시범 운영일인 14일에만 안전을 고려해 7000명을 서울시 체육회 홈페이지를 통해 사전 모집할 계획이다. ‘노쇼’ 인원을 고려해 현장 접수도 별도로 받을 예정이다.
쉬엄쉬엄 모닝은 오세훈 서울시장이 지난해 12월 말레이시아 쿠알라룸푸르 출장길에서 구상한 정책이다. 오 시장은 쿠알라룸푸르시의 도로 개방 정책 ‘카프리 모닝(Car-Free Morning)’을 살펴본 뒤 이를 벤치마킹할 것을 실무진에 지시했다. 시는 시범 운영 결과와 시민 반응, 연구 용역을 종합해 올 하반기 쉬엄쉬엄 모닝을 이어갈지 결정할 방침이다.
쉬엄쉬엄 모닝이 도심 교통 체증을 심화시킬 것이란 지적도 제기된다. 주말 기준으로 서울의 일평균 교통량은 875만대에 달한다. 또 최근 마라톤 대회가 늘면서 시민 불만도 누적된 상황이다. 120다산콜센터에 접수된 관련 교통 민원은 2021년 40건에서 지난해 411건으로 급증했다.
시는 시민 불편을 최소화하겠다고 강조했다. 도로를 절반만 개방해 차량 통행을 보장하겠다는 것이다. 전문가 의견을 반영해 교통 체증 방지책을 마련할 계획이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
