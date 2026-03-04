현대글로비스, 피지컬AI로 물류 최적화 추진
현대글로비스는 4~6일 열리는 2026 스마트공장·자동화산업전에서 피지컬 인공지능(AI)을 기반으로 한 물류 자동화 기술을 선보인다고 3일 밝혔다. 화물 입고, 보관, 선별, 집품, 출고로 이어지는 전 과정을 아우른다. ‘팔레트 셔틀’은 운반 로봇이 장착된 팔레트가 고정된 레일 위를 오가며 물품의 입고와 출고를 돕는다. 이 장치는 현대글로비스가 자회사 알티올과 공동개발 한 창고제어시스템(WCS) 플랫폼 ‘오르카’를 통해 제어한다. 오르카는 규모와 내부 구조 등이 각기 다른 물류창고를 분석해 최적화된 장비 배치와 연결, 화물 이동 경로를 설정한다. 현대글로비스는 자율주행 물류로봇(AMR)을 활용한 물품 이송과 로봇 피킹 작업도 시연한다. 현대글로비스는 전시회에서 공개하는 피지컬 AI 기반 물류 자동화 역량으로 사업 확대에 나설 계획이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
