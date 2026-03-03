통합무산 위기에 TK 단체장들 “특별법 통과 간곡 요청”
시도지사·의회, 기초의회도 나서
대전·충남 “빈껍데기뿐인 통합법”
전남·광주 통합 로드맵 준비 돌입
대구·경북(TK) 행정통합이 무산 위기를 맞자 대구·경북 단체장들이 정치권에 조속한 협의를 촉구하고 있다. 행정통합 불발 시 지역 안팎에서는 책임론이 들끓을 전망이다.
이철우 경북지사와 대구시의회·경북도의회 의장 등은 3일 국회에서 열린 국민의힘 대구·경북 국회의원 기자회견에 참석해 TK통합법안 통과를 요청했다. 이 지사는 전날 SNS에 “대구·경북 행정통합을 지금 멈출 수는 없다”며 통합법안 통과를 호소하는 글을 올렸다. 또 “이재명 대통령이 말한 ‘5극 3특’ 국가균형발전은 원하는 곳부터, 준비된 곳부터 시작하면 되는 것 아니냐”며 “이번에는 (여당이) 경북 북부 지역 일부 기초의회 의장의 반대를 이유로 (행정통합을) 멈춰 세웠다”고 주장했다.
이 지사는 “광주·전남도 반대 목소리가 크게 드러나지 않았을 뿐이지 어찌 전혀 없었겠냐. 만장일치를 기다린다면 우리는 아무 일도 할 수 없다”고 덧붙였다.
그동안 입장 표명을 자제했던 대구시도 이례적으로 공개 설득전에 나섰다. 김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 2일 입장문을 내고 “6월 3일 지방선거 일정과 7월 1일까지 빠듯한 출범 준비 절차 등을 고려하면 TK통합법안 통과 시한이 매우 촉박한 상황”이라고 밝혔다. 이어 “광역 행정통합은 대한민국의 균형 성장과 미래 번영을 위한 사업인 만큼 TK통합법안이 국회를 통과할 수 있도록 조속한 여야 합의를 간곡히 요청드린다”고 밝혔다.
대구시 구·군의회의장협의회도 TK통합법안 국회 본회의 통과를 요구하는 선언문을 발표했다. 기초의회 의장들은 “시민들과 가장 가까운 기초의회가 통합의 필요성을 누구보다 절실하게 인식하고 있다”고 강조했다. 또 “통합은 지역의 미래를 지키기 위한 책임 있는 결단”이라며 “정치적 이해관계에 따라 민심이 왜곡돼서는 안 된다”고 호소했다.
당초 대구시와 경북도는 2월 임시국회 기간 TK통합법안 통과를 목표로 잡았다. 행정통합이 무산되면 비판론이 격화될 것으로 보인다. 발전 소외론을 주장하는 경북 북부권 반발을 끝내 설득하지 못했다는 책임론과 국민의힘 내부 분열, 대구시의회의 ‘졸속 통합 강행 반대’ 성명 등이 여당에 법안 보류 빌미를 줬다는 비판이 확산할 것으로 예상된다.
대전·충남 단체장은 통합법안에 문제가 있다는 주장을 되풀이했다. 이장우 대전시장은 확대간부회의에서 “제도적 뒷받침과 재정 분권 없는 민주당 발의 대전·충남 통합법안은 껍데기에 불과하다는 입장에 변함이 없다”며 “알맹이 빠진 통합 법안을 수용할 수 없다”고 말했다. 김태흠 충남지사도 도청 실국원장회의에서 “빈 껍데기뿐인 법안은 없는 게 낫다”고 주장했다.
오는 7월 전남광주통합특별시 출범을 앞둔 전남·광주는 구체적인 통합 준비에 들어갔다. 김영록 전남지사는 행정통합의 최우선 과제로 산업 육성을 제시했다. 그는 이날 도청 실국 정책회의에서 “행정통합 제1의 중요한 문제는 산업 유치로 전남·광주가 모두 잘 살도록 구체적 로드맵을 준비하자”고 말했다. 김 지사는 반도체와 인공지능(AI), 로봇, 에너지, 이차전지, 수소 등 첨단산업부터 농수축산업, 문화관광산업 등까지 고루 육성해야 한다고 강조했다.
