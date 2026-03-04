홈플러스 회생 기한 두 달 연장… 입점 업체들 일단 안도
법원, 5월 4일까지 연장 신청 수용
홈플러스 “반드시 정상화 이뤄낼 것”
한숨 돌렸지만 경영 상황 변화 없어
3일 서울 송파구 홈플러스 잠실점 식료품 매장과 잡화 매장은 사람을 찾아보기 어려웠다. 같은 건물에 있는 식당가와 국제학교가 드나드는 손님으로 붐비는 것과 대조적이었다. 인근 상인들은 “홈플러스 잠실점도 할인 행사 때면 평일 점심에도 사람이 붐비던 곳”이라고 귀띔했다. 지은지 30년이 넘은 구축(재건축) 아파트가 숲처럼 에워싸고 있어, 이커머스보다 마트를 선호하는 단골들이 많았다고 했다.
잠실점에 단골들마저 발길이 뜸해지기 시작한 건 회생절차가 시작된 후다. 회생절차가 시작하자마자 경영정상화를 위한 폐점 후보에 언급되더니 끝내 연간 폐점이 예고됐다. 잠실점에서 만난 한 입점업체 대표는 “홈플러스가 회생절차를 밟으면서 물건이 잘 들어오지 않고 이 좋은 입지에도 손님 발길도 뜸해졌다”며 “홈플러스 사정이 어려워질수록 입점업체 매출도 줄어드는 추세인데, 회생계획마저 받아들여지지 않으면 방법이 없지 않겠나”라고 말했다.
이 입점엄체 대표는 마침 이날 홈플러스 회생계획안 가결 기한이 오는 5월 4일까지 연장됐다는 소식이 전해지자 “당장 파산이 결정되진 않았으니 상품만 제대로 납품되면 여긴 언제든 손님들이 몰릴 것”이라고 희망을 드러냈다.
서울 회생법원 회생4부는 이날 홈플러스 관리인이 지난 2일 제출한 가결 기간 연장 신청을 받아들였다고 밝혔다. 홈플러스는 지난해 3월 4일 기업회생절차를 신청해, 1년째 되는 4일이 마지노선이었다. 이번 연장 결정으로 가결 기간은 5월 4일까지로 두 달 연장됐다.
회생법원의 결정으로 홈플러스는 일단 청산의 기로에서 한숨을 돌렸다. 홈플러스는 회생법원 결정 이후 발표한 입장문에서 “법원의 결정에 감사드리며, 구조혁신 계획들을 차질 없이 모두 완수하여 반드시 정상화를 이루어 내겠다”고 의지를 밝혔다. 또 “향후 두 달 동안 홈플러스 익스프레스 매각 등 남은 부분들을 마무리 짓고 정상화를 위한 기반을 확고히 한다는 방침”이라고 덧붙였다.
법원은 홈플러스가 지난해 12월 제출한 회생계획안이 제대로 이행되는지 더 지켜볼 필요가 있다고 본 것으로 보인다. 그러면서도 가결 기간은 최장(6개월)으로 연장하지는 않아, 홈플러스는 여전히 발등에 불이 떨어진 상태에서 경영 정상화에 임해야 하는 상황이다.
다만 이번 결정으로 홈플러스가 처한 상황이나 법원의 판단이 변한 것으로 보기는 어렵다. 법조계에서는 회생기한 연장 자체는 드문 절차가 아니라고 지적한다. 회생·파산 전문인 김봉규 문앤김법률사무소 변호사는 “인수자를 찾거나 (회생계획안에 대한 채권단) 동의를 얻지 않으면 큰 의미가 없다”고 말했다.
실제로 회생법원 재판부는 “MBK파트너스가 우선 투입할 1000억원으로 연체 중인 직원 급여 등 시급한 채무를 해결할 수 있을 것으로 기대된다”며 “향후 회생계획안이 인가되지 않고 폐지될 경우 MBK파트너스가 1000억원에 대한 상환청구권을 포기한다고 하므로, 가결 기한을 연장하더라도 회생채권자 등 다른 이해관계인에게 크게 불리하지 않다”고 기한 연장 이유를 설명했다. 홈플러스 익스프레스 부분 매각에 대해서도 “진행 상황을 확인해야 한다”고 설명했다.
현재 홈플러스에는 단순한 경영 ‘정상화’ 이상의 해법이 요구된다. 대형마트 업계의 경쟁사인 이마트와 롯데마트 등이 이커머스 업계와의 경쟁에서 어려움을 겪고 있다. 이런 상황에서 기존 대형마트 성공 공식대로 경영을 정상화하긴 어렵다고 전문가들은 지적한다. 결국 대형 유통기업들이 사활을 걸고 있는 온라인으로의 구조 변화에 홈플러스도 뛰어들어야 한다는 것이다.
김대종 세종대 경영학과 교수는 “온라인에 대한 추가 투자 없이 우량한 자산만 매각해서 이런 사태를 맞이한 것”이라며 “지금부터라도 책임을 지고 사재를 출연해서 온라인에 대한 투자를 해야 최소한의 회생 의지가 입증될 것”이라고 말했다.
