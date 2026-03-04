6G 청사진 공개한 KT… “초연결·초고신뢰·지능형으로 AI 전환 견인”
[MWC 2026] 이종식 KT 네트워크연구소장
KT가 글로벌 무대에서 차세대 이동통신인 6G 네트워크의 청사진을 공개했다. ‘인공지능 전환(AX) 혁신을 견인하는 초연결·초고신뢰·지능형 AI 네트워크’를 목표로 지상·해상·공중 전 영역에서 서비스 범위(커버리지) 100%를 달성하겠다는 구상이다.
이종식 KT 네트워크연구소장(전무)은 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC 2026’이 개막한 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 기자간담회를 열고 6G 네트워크 전략을 발표했다. 이 소장은 “과거 5G 도입 때는 세계 최초 상용화를 위한 속도감 있는 경쟁을 했다면 6G는 고객이 실제로 체감할 수 있는 고객 경험 혁신과 통신사로서의 지속 성장을 가능케 하는 비용 구조 혁신을 목표로 할 것”이라고 말했다.
KT는 수많은 디바이스가 연결되는 AI 시대를 맞아 차세대 6G 네트워크의 중요성을 강조했다. 이를 뒷받침할 주요 기술로는 초연결, 초저지연, 퀀텀 세이프, AI 네이티브, 자율 네트워크, 의미 중심 전송을 제시했다. 구체적으로 초연결성을 위해 육·해·공을 아우르는 3차원 커버리지 100% 구축을 추진한다. 도심 환경에서의 체감 품질을 높이는 것은 물론 항공기, 선박 내에서나 재난·재해 상황에서도 끊김 없는 연결을 제공하겠다는 방침이다. 미국 스페이스X의 스타링크 등 글로벌 위성 통신 사업자와의 협업도 검토 중이라고 밝혔다.
KT는 이와 함께 유무선 전 구간 서비스별 품질을 보장하는 ‘네트워크 슬라이싱’ 기술과 ‘포토닉 네트워크’를 결합해 단말에서 데이터센터까지 전 구간 지연을 최소화하는 ‘초저지연 인프라’도 제시했다. 국내 통신사 중 유일하게 5G SA 기술 역량을 보유한 만큼 그간의 경험이 6G 구조 설계 및 상용화 과정에 중요한 자산으로 작용할 수 있을 것이란 자신감을 드러냈다.
안전한 보안 체계도 공언했다. KT는 자체 확보한 퀀텀 세이프 기술을 6G 네트워크에 적용해 양자 컴퓨터가 상용화되는 미래에도 보안 안전을 유지한다. 양자 암호 키 분배, AI 기반 침해 탐지, 동형 암호 등 차세대 보안 기술을 네트워크 전 구간에 내재화할 계획이다. 이 소장은 “양자 암호를 무선 영역까지 확장하고 데이터 연산 시에도 암호화를 유지하는 등 3중 보안망을 구축할 것”이라고 말했다.
KT는 6G를 ‘AI 네이티브’ 네트워크로 설계할 계획이다. 네트워크 운영 방식도 자율 네트워크 형태로 전환한다. 네트워크 특화 거대언어모델(LLM)을 기반으로 한 네트워크 파운데이션 모델(NFM), 디지털 트윈, AI 에이전트를 결합해 설계·구축·관제 전 과정의 자동화를 추진하는 것이다.
이 소장은 “6G 최초 시범 서비스는 미국이 유력한 상황에서 KT는 6G 구현과 운영 차원의 차별화를 이루겠다”며 “6G 개시 첫날부터 커버리지 100%를 달성해보자는 목표가 있다. 6G 시대는 보다 더 완벽을 기하겠다”고 말했다.
바르셀로나=양윤선 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
