“늘어나는 AI 디바이스 연결할 핵심 인터페이스는 음성”
[MWC 2026] 홍범식 LG유플러스 CEO MWC 개막식서 기조연설
홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’의 개막식 기조연설자로 나서 행사의 포문을 열었다. 인공지능(AI) 시대 디바이스를 연결하는 핵심 수단으로 ‘음성 대화’를 지목하며 자사 AI 콜 에이전트 ‘익시오’의 기술력을 글로벌 무대에 소개했다.
홍 CEO는 기조연설에서 “스마트 글라스와 같은 웨어러블 기기와 AI 에이전트, 심지어 피지컬 AI까지 수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 음성이 그 중심에서 인터페이스가 될 것”이라며 “나를 가장 깊이 이해하고 일상의 안전까지 책임지는 진화된 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심”이라고 말했다. LG그룹 내에서 MWC 공식 기조연설을 맡은 것은 홍 CEO가 처음이다.
홍 CEO는 최근 해외에 거주하는 아들과 통화하던 중 “할아버지가 됐다”는 소식을 전달받은 경험을 공유하기도 했다. 문자나 이메일로는 느낄 수 없는 벅찬 감정의 순간을 전화로 생생히 공유할 수 있다는 것이다. 홍 CEO는 “우리는 하루 평균 5분 정도 음성 통화를 하는데 그 안에 수많은 감정의 교류가 일어난다”며 “의미있는 순간을 나눌 때 사람과 사람을 연결해주는 전화 통화보다 더 좋은 방법은 없다”고 강조했다.
그러면서 AI 콜 에이전트 익시오를 내세웠다. 홍 CEO는 통화 도중 “헤이 익시”라고 음성 호출한 후 궁금한 내용을 질문할 수 있는 혁신 기능과 통화 맥락 속에서 보이스피싱을 탐지하는 등의 안심 기능을 소개했다. 통화 데이터 보안을 위해 LG그룹의 거대언어모델(LLM) ‘엑사원’을 기반으로 온디바이스 기술도 강화하고 있다고 밝혔다.
글로벌 통신사와의 협력도 강조했다. 그는 “오늘 이 자리에 함께한 통신사들이 지속적으로 협력한다면 통신사가 음성 커뮤니케이션에서 더 나은 고객 경험을 만드는 글로벌 AI 리더가 될 수 있다고 믿는다”며 “LG유플러스가 꿈꾸는 미래에 공감했다면 언제든 연락해 달라”고 말했다. 기조연설 이후 실제로 많은 기업에서 협업 문의가 들어오고 있다고 LG유플러스는 전했다.
홍 사장은 이날 오후에는 삼성전자 부스를 방문해 노태문 삼성전자 DX부문장(사장)의 안내를 받으며 갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 XR 등 최신 기기를 체험하기도 했다.
LG유플러스는 전시관 부스에서도 음성으로 연결되는 능동형 에이전틱 AI의 미래상을 소개했다. 특히 LG유플러스의 최신 AI 모델 ‘익시오 프로’를 두뇌로 삼은 에이로봇의 ‘앨리스-M1’ 시연이 관람객들의 이목을 집중시켰다. 앨리스는 바쁜 일상을 보내는 워킹맘이 남편과의 통화에서 “내일 아침 출장이 잡혔는데 짐 쌀 시간이 없다”고 말하자 곧바로 대신 짐을 챙기기 시작했다. 비가 오는 날 집에 혼자 있는 할머니의 우울한 기분을 파악하고 먼저 자녀에게 연락해 안부 전화를 권유하기도 했다.
바르셀로나=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
