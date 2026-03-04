서울 집합건물 새 주인 절반 이상 3040세대
강서·구로·동작 등 30대 비중 최고
40대 강남·양천·송파서 가장 많아
지난 1월 서울 지역에서 아파트 등 집합건물 소유권을 가져간 새 주인의 절반 이상이 30·40대인 것으로 나타났다.
부동산플랫폼 집품은 3일 대법원 등기정보광장 데이터를 분석한 결과 1월 서울 집합건물 소유권 이전 총 2만2109건 중에서 소유권 취득자가 30대인 경우가 6148건, 전체의 27.8%로 가장 많았다고 밝혔다. 40대는 5950건으로 26.9%였다. 과거 40대 비중이 가장 높았지만 최근 무주택 실수요층이 많은 30대가 부상한 것으로 해석된다.
같은 서울에서도 지역별로 나이대가 갈렸다. 강남구에서는 40대가 새 집주인의 35.8%를 차지했다. 양천구도 40대가 35.8%로 가장 비중이 컸고, 송파구에서도 28.9%로 1위였다. 연령대에 따른 경제력을 고려할 때 가격이나 학군 등 요소가 작용한 것으로 보인다.
강서구와 구로구, 동작구와 성북구 등 서울 중심부 교통 접근성이 좋고 인구가 밀집된 곳에서는 30대 비중이 컸다. 30대는 강서구에서 27.4%, 구로구에서 31.1%, 동작구 29.9%, 성북구 34.3%로 각 지역 1위였다. 성동구에서도 30대가 33.0%로 40대를 1.0% 포인트 차로 근소하게 앞서 선두였다.
50대는 대부분 지역에서 30·40대보다 수가 적었지만 특정 지역에선 앞섰다. 용산구에서 50대는 27.7%로 모든 연령대 중 가장 많았다. 50대는 강남구에서도 20.3%를 기록, 40대에는 뒤졌지만 30대에는 앞섰다. 동대문구에서는 22.2%로 31.4%인 30대에는 뒤졌으나 40대보다는 많았다. 70대 이상 고령층 새 집주인 비중이 가장 높았던 지역은 동대문구로 11.7%였다.
