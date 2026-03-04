‘역주행 스타’ 우즈, 첫 정규앨범 ‘아카이브.1’ 발표

최근 개봉 영화 ‘슬라이드 스트럼 뮤트’ 주연도

이달 인천 공연 시작으로 월드투어

EDAM엔터테인먼트 제공

‘드라우닝’(Drowning)으로 가요계 역주행 신화를 쓴 가수 우즈(WOODZ·사진)가 2014년 데뷔 이후 첫 정규 앨범을 발표한다.



우즈는 4일 각종 온라인 음원사이트를 통해 정규 1집 ‘아카이브.1’(Archive.1)을 발매한다. 지난달 선공개한 ‘시네마’(CINEMA)와 ‘블러드라인’(Bloodline)으로 예열을 마친 그는 3일 공개한 타이틀곡 ‘휴먼 익스팅션’(Human Extinction) 뮤직비디오 티저에 배우 박희순을 등장시키며 한 편의 영화 같은 서사를 예고했다.



이번 앨범은 ‘드라우닝’의 기적적인 역주행 이후 처음으로 선보이는 정규 음반이라는 점에서 기대를 모은다. 우즈가 2023년 발매한 자작곡 ‘드라우닝’은 2024년 10월 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 국군의 날 특집 무대 이후 재조명되며 입소문을 탔다. 지난해 멜론 등 주요 음원 플랫폼에서 국내 연간 차트 1위에 올랐고, 현재까지도 차트 최상위권을 유지 중이다.



우즈는 이번 앨범을 위해 파격적인 행보를 택했다. 메인 테마인 ‘반항’에서 출발한 그의 상상력은 뮤직비디오를 넘어 장편 영화 ‘슬라이드 스트럼 뮤트’ 기획으로 이어졌다. 박세영 감독이 연출한 이 영화는 지난달 26일 개봉했다. 원안과 기획 전반에 참여한 우즈는 주연 배우로도 출연해 저스틴 민, 정회린과 호흡을 맞췄다.



컴백과 동시에 월드투어도 막을 올린다. 우즈는 오는 14~15일 인천 인스파이어 아레나에서 ‘2026 우즈 월드투어 아카이브.1’의 포문을 연다. 전석 매진된 인천 공연을 시작으로 도쿄, 싱가포르, 런던, 파리, 시드니 등 전 세계 17개 도시에서 글로벌 팬들을 만날 예정이다.



이다연 기자



