[이슈플러스] 오가는데 ‘1시간30분 도시’ 오명 벗는다… 인천 ‘교통혁신’ 속도

송도 등 신도시와 원도심 연계 부족

도심 접근성과 환승 불편 최대 약점

인천공항 잇는 청라하늘대교 개통

도시철도망 확충 교통망 대전환

유정복 인천시장 등이 지난 1월 4일 청라하늘대교에서 열린 제3연륙교 개통 기념식에서 포즈를 취하고 있다. 인천시 제공

인천시가 글로벌 도시로 도약하기 위한 교통 혁신을 추진하고 있다. 도심과 신도시, 공항과 내륙, 수도권과 전국을 촘촘히 연결해 균형발전과 삶의 질을 동시에 끌어올리는 구조적 변화를 목표로 한다. 교통은 단순히 목적지에 도착하기 위한 수단이 아니다. 주거, 일자리, 지역 간 격차를 좌우하는 핵심 인프라다.



인천이 ‘글로벌 톱 10 시티’로 성장하려면 획기적 교통 기반 시설을 확충해야 한다. 대대적인 교통망 전환은 시민의 일상뿐만 아니라 도시의 구조와 경쟁력까지 바꾸는 결정적 전환점이 된다. 유정복 인천시장은 “교통 혁신은 단순히 이동 시간을 줄이는 문제가 아니라 도시의 구조와 시민의 삶의 방식을 바꾸는 일”이라고 강조했다.



‘1시간30분 도시’ 오명



인천연구원은 지난해 1년간 진행한 ‘30분 교통도시, 인천이 가까워지는 스마트한 광역교통’ 연구보고를 통해 송도·청라·영종국제도시 등 신도시 개발과 원도심 쇠퇴가 동시에 진행되면서 결과적으로 ‘1시간30분 도시’라는 인천의 부정적 이미지가 고착화됐다고 지적했다. 인천 내 각 지역을 오가거나 서울과 경기 등 다른 지역으로 이동하는 데 걸리는 시간이 1시간30분이나 걸리는 게 인천 교통의 현주소다.



원인은 국제 허브와 주요 거점을 잇지 못하는 교통 시스템, 고속 대중교통 접근성의 부족, 환승 체계 단절로 발생하는 연속적 이동성 약화, 광역철도의 인천 중심부 직결성 미흡, 광역교통 라스트마일(하차 후 목적지까지의 이동 구간) 연계성 부족 등이 꼽힌다.



도심 접근성 한계, 환승 불편, 심야교통 취약성 등이 인천 교통의 최대 약점인 것이다. 앞으로 교통 접근성을 확보하지 못한다면 도시 발전 자체를 기약할 수 없다.



인천은 일본 도쿄, 영국 런던, 미국 뉴욕, 프랑스 파리 등을 글로벌 도시 모델로 꼽는다. 이들 도시가 성장할 수 있었던 것은 교통을 중심으로 적정 인구 규모를 확보·유지할 수 있었기 때문이다.



철도망 중심의 초광역 통근 구조, 친환경·스마트 교통 전환, 간선도로 축소 등 교통정책의 변화가 이들 도시 발전의 밑거름이 됐다고 볼 수 있다.



청라하늘대교 등 교통혁신 시작



세계 주요 도시들과 나란히 인천을 글로벌 도시로 성장시키기 위해 추진되는 교통 혁신은 이미 시작됐다. 출발점은 인천국제공항과 수도권 서부를 최단 거리로 연결하는 청라하늘대교다.



청라하늘대교는 개통과 동시에 공항 접근성을 획기적으로 개선하며 물류, 관광, 산업 이동의 흐름을 바꾸고 있다. 또 공항경제권과 내륙을 더 밀접하게 연결하고 서부권 교통 병목을 해소하면서 수도권 교통망의 변방이 아닌 중심축으로 인천을 이동시킨다.



청라하늘대교가 도로의 변화를 상징한다면 수도권광역급행철도(GTX) 등 새로운 광역철도망은 교통 혁신의 뼈대가 된다. 2031년 개통을 앞두고 본격적인 공사가 시작된 GTX-B 노선은 송도에서 서울역, 남양주 마석까지 하나의 생활권으로 묶는다.



추가 정거장인 가칭 청학역 신설까지 확정되면서 접근성과 실효성을 모두 갖춘 노선으로도 진화 중이다. GTX-B 노선이 개통하면 인천에서 서울 도심까지 20분대 이동이 가능하기 때문에 시민의 출퇴근 풍경을 근본적으로 바꿀 것으로 보인다.



올해 말 개통을 앞둔 인천발 KTX는 송도를 출발해 전국 주요 도시를 직접 연결하게 된다. 이를 통해 인천에서 부산까지 약 2시간30분, 목포까지 약 2시간10분이면 이동할 수 있게 된다.



유 시장이 지난 1월 13일 서울 7호선 청라연장선 5공구 사업 현장을 점검하는 모습. 인천시 제공

서울7호선 청라연장선을 비롯해 도심을 가로막던 도로를 지하로 이전하는 경인고속도로 지하화, 해상과 섬 지역을 잇는 영종~신도 평화도로와 장봉도 연도교 접속도로 추진 등도 더해지면서 원도심과 신도시, 공항과 섬을 하나의 생활권으로 묶는 구조적 변화가 이뤄지고 있다.



내부 도시철도망 확충도 추진



인천시는 최근 국토교통부로부터 ‘제2차 인천 도시철도망 구축계획’을 승인받았다. 이번 계획은 인천 순환3호선, 용현서창선, 송도트램, 부평연안부두선, 인천2호선 논현 연장, 영종트램, 가좌송도선 등 7개 노선(총 123.96㎞) 규모의 사업을 담고 있다. 총사업비는 8조6840억원이다.



이들 7개 노선은 원도심과 신도시, 연안과 공항권을 유기적으로 연결해 지역 간 이동 불균형을 해소하고 시민의 일상적 이동효율을 실질적으로 높이는 데 중점을 두고 설계됐다.



시는 도시철도망 확충을 위한 공식적인 법적·행정적 토대가 마련되는 만큼 예비타당성조사 신청을 위한 사전타당성조사 용역 등 후속 절차를 신속히 추진할 방침이다.



이와 함께 송도 8공구 지역의 철도 교통 인프라 확충을 위한 ‘인천1호선 송도8공구 연장사업 예비타당성조사 대응 연구용역’에도 착수했다. 인천1호선 송도8공구 연장은 기존 송도달빛축제공원역에서 송도8공구 미송중학교까지 1.74㎞를 연장하고 2개 정거장을 신설하는 약 4000억원 규모의 사업이다. 시는 용역에서 송도 8공구 일대의 시민 교통 이용 실태조사를 포함한 정밀 분석을 진행해 정책적 타당성을 강화할 계획이다.



유 시장은 “철도와 도로의 개선은 시민 일상의 질을 변화시키고 도시의 성장 방향까지 결정하는 매우 중요한 요소”라며 “원도심과 신도시, 공항과 섬 지역까지 고르게 연결하는 것이 인천 교통 혁신의 핵심”이라고 말했다.



인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr



