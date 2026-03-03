‘호르무즈 봉쇄’ 공포 확산… 유가 10% 뛰고 亞증시 맥못춰

미국과 이스라엘의 이란 공습 후 2일 개장한 글로벌 자산시장은 중동 정세 급변의 충격이 고스란히 반영됐다. 호르무즈 해협 봉쇄 공포에 국제유가는 장 초반 10%대 급등했다. 안전자산 쏠림 현상으로 금값도 2% 상승했다. 아시아 증시도 전쟁 충격에 동반 약세를 보이며 1%대 안팎 하락 마감했다. 코스피는 3·1절 대체휴일로 휴장해 소나기를 피했다.
‘이란 쇼크’ 반영된 유가
중동 정세 불안은 즉각적인 ‘오일 쇼크’ 우려로 나타났다. 이날 브렌트유 선물 가격은 개장 직후 배럴당 81.6달러선까지 치솟았다. 전 거래일 대비 13% 가까운 상승폭을 보이다 오후 들어 79달러선으로 오름폭을 낮췄다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격도 8%대 급등하며 배럴당 72달러 선을 오갔다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 유가 충격이 반영됐다는 평가다. JP모건은 긴급 분석 보고서에서 “호르무즈 해협 유조선 통행 중단은 역사상 처음 있는 일”이라며 “이란 사태가 3주 이상 이어지면 100달러 이상의 유가가 현실화할 수 있다”고 전망했다.
글로벌 자산시장도 유가 변동성에 촉각을 곤두세우고 있다. 로이터통신은 스위스 자산관리기관 롬바드오디를 인용해 “중동 분쟁 장기화 시 원자재, 석유에 민감한 주식, 인플레이션 전망, 경제 성장 등이 다 영향을 받을 것”이라고 보도했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 “트럼프 집권 이후에도 계속됐던 글로벌 경제 성장세가 꺾일지 지속할지 석유 시장 흐름을 보고 판단해야 하는 상황”이라고 했다.
‘우려 증폭’에 亞 증시 하락
아시아 증시도 중동 리스크로 요동쳤다. 일본 대표지수인 닛케이225지수는 2일 1.35% 하락한 5만8057.24에 거래를 마쳤다. 장중 2.7%선까지 급락세를 연출했다가 오후 들어 하락 폭을 줄였다. 중화권 증시도 혼조세를 보였다. 홍콩 항셍지수는 2.14%, 대만 가권지수는 0.90% 하락 마감했다. 반면 중국 상해종합지수는 0.67% 상승 마감하며 반등에 성공했다.
한국 증시도 3일 개장 직후 단기 충격이 불가피할 전망이다. 홍콩 증시에 상장된 삼성전자와 SK하이닉스 2배 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 장 마감 낙폭을 키우며 각각 7.00%, 7.90% 급락세를 기록했다. 레버리지 효과를 감안해도 3%대 하락 출발 가능성이 거론된다.
다만 증권가에선 증시 충격이 구조적 악재로 퍼질 가능성은 제한적이라는 관측도 나온다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “단기적으론 위험자산 회피 심리가 클 것”이라면서도 “시장은 두려움보다 빨리 회복된 사례가 많았다. 불확실성 해소 이후 회복 탄력성에 주목할 필요가 있다”고 말했다. 이재만 하나증권 연구원은 “반도체 이익 성장과 상법 개정 등 구조적 호재가 유효하다”며 “충격은 일시적이며 회복도 빠를 가능성이 높다”고 했다.
“전력·에너지 영향 제한적”
정부는 2일에도 중동 정세에 따른 에너지 대응 계획 등을 점검했다. 재정경제부는 오후 긴급 관계부처회의 브리핑을 열고 금융시장 여파를 묻는 취재진에 “사태가 얼마나 장기화하느냐에 달렸다”며 “3일 국내 증시 개장 전 합동점검회의를 통해 상황을 다시 점검할 것”이라고 했다. 산업통상부는 “원유와 석유제품 208일분을 비축해 놓고 있고, 액화천연가스 수급도 걱정할 문제는 아니다”라며 “사태 장기화에 대비하고 있다”고 설명했다. 호르무즈 해협 물류 상황에 대해선 “현재까지 호르무즈 해협을 통과 중인 우리 선박은 없는 것으로 확인됐다”고 했다.
