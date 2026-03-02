시사 전체기사

[포토] 정월대보름 맞아 사물놀이 한마당

입력:2026-03-02 18:55
정월대보름을 하루 앞둔 2일 서울 노원구 당현천 둔치에서 사물놀이 공연이 펼쳐지고 있다. 이번 행사에서 시민들은 쥐불놀이, 달집태우기 등을 체험했다.

최현규 기자

