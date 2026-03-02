트럼프 “4∼5주 공습”… 확전 치닫는 중동

“이란 공격, 목표 달성 때까지 지속”



헤즈볼라도 참전… 이스라엘과 공방

레바논 공습 피해 최소 180명 사상

팔라우 선적 유조선 스카이라이트호가 1일(현지시간) 호르무즈 해협의 오만 카사브항 북쪽 5해리(약 9㎞) 해상에서 피격돼 화염에 휩싸여 있다. 이 유조선은 이란산 석유제품을 운송한다는 이유로 지난해 12월 미국 재무부의 제재 대상에 오르기도 했다. 피격 당시 이란인 5명 등 20명의 승무원이 탑승했고, 그중 4명이 다쳤다. AFP연합뉴스

미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 양측의 교전이 중동 전역으로 확산하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) “전투 작전은 현재도 전면적으로 계속되고 있다”며 “우리의 모든 목표가 달성될 때까지 지속될 것”이라고 공언했다. 트럼프 대통령은 군사작전이 4~5주간 이어질 수 있다고도 했다.



로이터통신 등은 2일 이란 타스님 통신을 비롯한 현지 매체를 인용해 이날 새벽부터 이란 수도 테헤란 곳곳에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. 이스라엘군도 성명에서 테헤란 전역의 표적을 대상으로 자국 공군이 대규모 추가 공격을 진행하고 있다고 밝혔다. 미국 중부사령부는 이날 엑스(옛 트위터)에 전투기 등을 미사일로 타격하는 영상도 공개했다. 이란 반관영 파르스 통신은 이날 이란 적신월사를 인용해 지난달 28일 공습 이후 555명이 숨졌다고 전했다.



친이란 무장정파 헤즈볼라는 이날 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망에 대한 보복 등을 이유로 이스라엘에 미사일과 드론을 발사했다. 이스라엘군도 즉각 반격에 나서 레바논 전역 헤즈볼라 근거지에 공습을 실시했다. 레바논 보건부는 이스라엘 공습으로 최소 31명이 사망하고 149명이 부상했다고 발표했다.



트럼프는 이날 트루스소셜에 올린 6분짜리 영상에서 “우리는 혁명수비대 시설과 이란의 방공 시스템을 포함해 이란 내 수백개의 목표물을 타격했다”며 “조금 전 발표에 따르면 우리는 불과 몇 분 만에 군함 9척과 해군 건조 시설까지 무력화했다”고 밝혔다. 또 트럼프는 이번 작전에서 희생된 미군 3명을 거론하며 “미국은 그들의 죽음을 반드시 복수할 것이며 문명 자체에 전쟁을 선포한 테러리스트들에게 가장 강력한 응징을 가할 것”이라고 덧붙였다.



트럼프는 뉴욕타임스와의 전화 인터뷰에서 이란에 대한 공격이 얼마나 유지될 수 있느냐는 질문에 “우리는 4~5주를 계획했다”고 답했다. 그는 디애틀랜틱과의 전화 인터뷰에선 “그들(이란)은 대화를 원하고, 나는 대화에 동의했다. 그래서 나는 그들과 대화할 것”이라고 말했다. 하지만 하메네이 사망 후 후계자 중 한 명으로 거론되는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장은 엑스에 글을 올려 미국과 협상할 뜻이 없다고 밝혔다.



한편 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협 봉쇄에 나선 후 인근 해협에서 민간 선박 4척이 공격받아 승조원 1명이 숨지고 4명이 다친 것으로 파악됐다. 1일 영국해사무역기구(UKMTO) 등에 따르면 팔라우 선적 유조선 스카이라이트호는 호르무즈 해협에 인접한 오만 역외 영토 카사브항구 북쪽 5해리(약 9㎞) 지점에서 공격받아 승무원 4명이 다쳤다. 마셜제도 선적 유조선도 오만 무스카트 북쪽 해상에서 미확인 발사체에 피격된 후 기관실에 화재가 발생해 승무원 1명이 목숨을 잃었다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



