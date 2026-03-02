與, 대미투자특별법 처리 시한 12일로 못박아… “국힘 비협조시 중대결단”

하반기 상임위원장직 독식 경고

여야 4일부터 특위 재가동키로

특위 여당 간사인 더불어민주당 정태호 의원(오른쪽)과 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원이 24일 국회에서 열린 대미투자특별법처리 특별위원회 전체회의에서 논의하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 한·미 관세 합의 이행에 필요한 대미투자특별법의 국회 통과 시한을 오는 12일로 못 박고 국민의힘이 협조하지 않을 경우 중대 결단을 내리겠다고 압박했다. 국민의힘이 국익도 외면하고 있다며 국회 상임위원장 재배분 문제까지 꺼내들었다. 반면 국민의힘은 “민주당의 정치공세”라고 일축하면서 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회(대미특위)는 정상 가동되고 있다고 반박했다.



한병도 민주당 원내대표는 2일 국회 기자간담회에서 “국민의힘이 대미특위 의사 진행을 거부한다면 민주당은 국회법이 정한 절차에 따라 법안 처리를 위한 중대한 결단을 내리겠다”고 밝혔다. 구체적인 내용에 대해서는 “협상 여지가 남아 있어 오늘은 말하지 않겠다”고 했지만 하반기 원 구성 협상에서 민주당이 상임위원장 자리를 독식할 수 있다는 점은 언급했다. 그는 “국민의힘이 국익과 국민의 삶을 볼모로 잡고 일하지 않는 국회를 고집한다면 상임위원장직은 나눠먹기식 기득권 지키기에 불과하다”고 압박했다.



정치권에선 민주당이 우원식 의장을 통한 본회의 직권상정을 꾀할 수 있다는 관측이 나온다. 국민의힘 소속인 특위 위원장을 ‘패싱’하고 민주당 단독으로 개의하는 시나리오도 거론된다. 한 원내대표는 “직권상정이든 국회법 절차든 상황을 보며 결단하겠다”면서도 “국민의힘이 국익과 관련된 사안까지 거부하는 참혹한 결론을 내리지 않을 것이라는 마지막 믿음이 있다”고 말했다.



지난달 출범한 대미특위는 민주당의 ‘사법개혁 3법’ 일방 처리와 국민의힘의 무제한 토론(필리버스터) 등으로 여야 대치가 이어지며 공전해 왔다. 활동 시한 종료(9일)까지 일주일밖에 남지 않았지만 법안 상정은 물론 소위 구성조차 완료하지 못했다.



국민의힘은 그러나 특위 활동 시한에 맞춰 법안을 처리한다는 기존 방침에 변함이 없다는 입장이다. 특위 야당 간사인 박수영 의원은 통화에서 “민주당의 정치공세일 뿐 9일까지 통과시킨다는 기조는 변하지 않았다”며 “4일부터 소위를 운영해 활동 시한인 9일 법안을 처리하는 것이 목표”라고 말했다.



특위는 전체회의에 한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법 9건을 상정하고, 소위원회 구성 안건도 의결할 예정이다. 다만 국민의힘이 협조를 요구하고 있는 대구·경북 행정통합법 처리 상황이 특위 운영에 영향을 줄 가능성도 있다.



오주환 박준상 기자 johnny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 한·미 관세 합의 이행에 필요한 대미투자특별법의 국회 통과 시한을 오는 12일로 못 박고 국민의힘이 협조하지 않을 경우 중대 결단을 내리겠다고 압박했다. 국민의힘이 국익도 외면하고 있다며 국회 상임위원장 재배분 문제까지 꺼내들었다. 반면 국민의힘은 “민주당의 정치공세”라고 일축하면서 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회(대미특위)는 정상 가동되고 있다고 반박했다.한병도 민주당 원내대표는 2일 국회 기자간담회에서 “국민의힘이 대미특위 의사 진행을 거부한다면 민주당은 국회법이 정한 절차에 따라 법안 처리를 위한 중대한 결단을 내리겠다”고 밝혔다. 구체적인 내용에 대해서는 “협상 여지가 남아 있어 오늘은 말하지 않겠다”고 했지만 하반기 원 구성 협상에서 민주당이 상임위원장 자리를 독식할 수 있다는 점은 언급했다. 그는 “국민의힘이 국익과 국민의 삶을 볼모로 잡고 일하지 않는 국회를 고집한다면 상임위원장직은 나눠먹기식 기득권 지키기에 불과하다”고 압박했다.정치권에선 민주당이 우원식 의장을 통한 본회의 직권상정을 꾀할 수 있다는 관측이 나온다. 국민의힘 소속인 특위 위원장을 ‘패싱’하고 민주당 단독으로 개의하는 시나리오도 거론된다. 한 원내대표는 “직권상정이든 국회법 절차든 상황을 보며 결단하겠다”면서도 “국민의힘이 국익과 관련된 사안까지 거부하는 참혹한 결론을 내리지 않을 것이라는 마지막 믿음이 있다”고 말했다.지난달 출범한 대미특위는 민주당의 ‘사법개혁 3법’ 일방 처리와 국민의힘의 무제한 토론(필리버스터) 등으로 여야 대치가 이어지며 공전해 왔다. 활동 시한 종료(9일)까지 일주일밖에 남지 않았지만 법안 상정은 물론 소위 구성조차 완료하지 못했다.국민의힘은 그러나 특위 활동 시한에 맞춰 법안을 처리한다는 기존 방침에 변함이 없다는 입장이다. 특위 야당 간사인 박수영 의원은 통화에서 “민주당의 정치공세일 뿐 9일까지 통과시킨다는 기조는 변하지 않았다”며 “4일부터 소위를 운영해 활동 시한인 9일 법안을 처리하는 것이 목표”라고 말했다.특위는 전체회의에 한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법 9건을 상정하고, 소위원회 구성 안건도 의결할 예정이다. 다만 국민의힘이 협조를 요구하고 있는 대구·경북 행정통합법 처리 상황이 특위 운영에 영향을 줄 가능성도 있다.오주환 박준상 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지