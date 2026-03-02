시사 전체기사

[포토] 눈 덮인 구룡령

입력:2026-03-02 18:50
구불구불한 강원도 양양군 구룡령 옛길에 2일 눈이 쌓여 있다. 대설특보가 내려진 강원도 산간 지역 등지에는 3일까지 눈이 올 것으로 예보됐다. 연합뉴스

