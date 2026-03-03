‘TK’이어 ‘충남·대전’ 줄다리기… 지선 셈법에 꼬여가는 행정통합
민주당 ‘3법 패키지 처리’ 입장 고수
국힘에 “충남·대전 통합 합의” 압박
지방 행정통합을 둘러싼 국회 논의가 6·3 지방선거를 앞둔 여야 정치 셈법에 갇혀 공전하고 있다. 국민의힘이 1일 국회를 통과한 전남광주통합특별시(광주특별시)를 “특정 지역 특혜”라고 비판하자 더불어민주당은 충남·대전 통합까지 찬성해야만 대구·경북(TK) 통합 특별법을 처리하겠다고 국민의힘을 압박했다. 텃밭 TK마저 밀릴까 우려하는 야당, 충남·대전까지 묶어 ‘원샷’ 승리를 꾀하려는 여당의 신경전에 통합 논의가 교착 상태에 빠졌다.
송언석 국민의힘 원내대표는 2일 국회 최고위원회의에서 “민주당은 3개 통합특별시가 모두 쌍둥이 법이라고 하면서도 전날 전남·광주 통합 특별법만 일방 처리한 것은 특정 지역 몰아주기 의도로 해석할 수밖에 없다”고 밝혔다. 이어 “TK 통합 특별법은 기초의회 반대 핑계를 댔지만 전남·광주 통합법도 일부 기초단체가 반대했는데 통과시켰다”며 “핑계 찾아 삼만리 그만하고 오늘이라도 국회 법제사법위원회와 원포인트 본회의를 열어 TK 통합 특별법을 처리하라”고 말했다.
반면 민주당은 세 법안을 동시에 처리해야 한다는 입장이다. 천준호 민주당 원내운영수석부대표는 국회 기자간담회에서 “국민의힘이 전향적 당론 채택을 통해 충남·대전을 포함한 행정통합 입장을 바꿀 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다. 국회 법제사법위원회 소속 한 민주당 의원은 통화에서 “충남·대전 통합을 합의해올 때까지 법사위를 열지 않을 것”이라고 강조했다.
극적 합의 여지는 남겨뒀다. 민주당 원내 핵심 관계자는 국민일보에 “민주당은 지방선거 유불리와 관계없이 이재명 대통령 국정과제인 ‘5극 3특’ 전략 차원에서 행정통합을 일관되게 추진해 왔다”며 “야당과의 합의가 늦어지더라도 지방자치법상 특례 조항을 활용하면 선거 자체는 치를 수 있다”고 말했다. 야당이 TK 사례처럼 충남·대전에서도 통합 당론을 모아온다면 일정 부분 협상 시간을 열어두겠다는 취지다.
국민의힘은 대전·충남 통합 반대 방침에 변동이 없다는 입장이다. 통합 후 강훈식 대통령 비서실장이 출마할 경우 선거에서 이기기 어려울 것이란 관측이 한 이유로 거론된다. 하지만 이로 인해 TK 통합까지 불발된다면 다른 문제가 된다. 국민의힘은 지난달 26일 공개된 한 여론조사에서 TK 지지율이 28%로 민주당과 동률을 기록한 데 충격을 받은 상태다. 정청래 민주당 대표는 전날 “TK 시민·도민께서 4년간 20조원 혜택을 입어야 하는데 국회의원들이 갈팡질팡하고 있다”며 “TK에 막대기만 꽂아도 당선된다는 불문율이 이번에는 깨질 거다. 국민의힘도 (TK에서) 심판받지 않을까 생각한다”고 말했다.
국민의힘 원내 핵심 관계자는 “민주당에 계속 만나자는 의사를 전달하고 있지만 지역 일정 등을 핑계로 만나주질 않는 상황”이라며 “TK 통합 원포인트 처리를 해줄 의사가 없는 것으로 파악하고 있고, 민주당이 파놓은 덫에 걸린 느낌”이라고 말했다.
김혜원 이형민 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사