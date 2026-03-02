“한국인에겐 풍류 DNA” 김혜경 여사, 싱가포르서 K컬처 홍보
이재명 대통령의 싱가포르 국빈방문에 동행한 김혜경(사진) 여사는 문화·관광에 초점을 맞춘 광폭 일정을 소화했다.
김 여사는 2일 싱가포르 시장 진출에 성공한 레스토랑 ‘해녀의 부엌’을 찾아 관광 간담회를 열었다. 관광 산업 최전방에서 사투 중인 종사자를 만나 지원 방안을 청취하려는 취지다.
해녀의 부엌은 싱가포르에서 연극과 미디어아트, 식사를 결합해 제주 식문화를 소개하고 있는 음식점이다. 싱가포르에선 제주 해녀를 다룬 드라마 ‘폭싹 속았수다’가 인기를 얻어 흑돼지 등 K-푸드에 대한 관심이 높다고 한다.
김 여사는 이야기를 청취한 뒤 “대한민국 모든 면 단위, 리 단위 작은 지역에도 외국인이 찾아갈 수 있을 것 같다. 남편에게 많은 도움 달라고 하겠다”고 말했다.
김 여사는 비영리 예술 자선 단체 ‘테멩공 아티스트 인 레지던스’에서 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 부인 제인 유미코 이토기 여사와 차담도 했다. 백남준, 방탄소년단(BTS) 등이 주제로 올랐다. 김 여사는 “한국인에겐 풍류를 즐기는 문화적 DNA가 있는 것 같다”고 말했다. 이토기 여사는 “싱가포르 국민이 한국을 매우 사랑하고 있다”고 화답했다.
싱가포르=이동환 기자 huan@kmib.co.kr
