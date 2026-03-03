“패가망신” 경고와 함께 출범한 합동대응단… 체감도 낮아
공식 수사 3건, 환수 사례는 전무
“부당이득 산정 기준 손질해야 ”
금융위원회와 금융감독원, 한국거래소가 함께 꾸린 ‘주가조작 근절 합동대응단’ 출범 1년이 다가오지만 사건 적발과 처리 속도가 기대에 못 미치는 것 아니냐는 지적이 나온다. 이재명 대통령이 “주가조작을 하다 걸리면 패가망신할 것”이라고 단언한 것에 비하면 시장에 각인된 경고 효과가 아직 뚜렷하지 않다는 평가다. 전문가들은 부당이득 산정 기준을 보다 분명히 하는 방향으로 환수 시스템을 손질해야 한다고 조언했다.
2일 금융위에 따르면 지난해 7월 출범한 대응단은 그해 9월 1호 사건을 적발했다. 종합병원·한의원·대형학원 등을 운영하는 이른바 ‘슈퍼리치’들과 금융사 임원 등 7명이 고가·허위 매매를 동원해 400억원대 부당이득을 챙긴 시세조종 사건이었다. NH투자증권 고위 임원이 미공개 정보를 가족 등에게 공유해 20억원대 이익을 얻은 사건이 2호로 기록됐다. 최근 불거진 한국경제신문 기자들의 선행매매 의혹은 사실상 3호 사건으로 꼽힌다.
약 8개월간 대응단이 공식적으로 수사에 착수한 사안은 이 세 건이다. 사건 수 자체가 많지 않은 데다, 대규모 환수 사례도 아직 나오지 않았다. 전문가들은 제도 손질과 집행 방식의 전환이 선행돼야 대응단의 존재감이 더 커질 수 있다고 지적한다.
가장 먼저 거론되는 건 부당이득 계산 방식이다. 지금은 주가가 오른 여러 이유 가운데 ‘조작 때문인 부분’만 특정하라는 요구가 뒤따른다. 예를 들어 어떤 주식이 1만원에서 2만원으로 오르며 100억원의 차익이 발생했다 해도 법정에선 조작으로 오른 금액이 얼마인지를 따지다 환수액이 크게 줄어드는 경우가 적지 않다.
박기태 진심파트너스 대표변호사는 “범죄 성립은 엄격히 따지되, 부당이득까지 같은 수준으로 쪼개 입증하라고 하면 환수가 거의 이뤄질 수 없다”며 “조작이 영향을 미쳤다면 폭넓게 인정하는 구조가 필요하다”고 말했다. 조작이 개입된 기간에 얻은 이익을 보다 넓게 보도록 법과 시행령을 정비해야 한다는 취지다.
단성한 단성한법률사무소 대표변호사(전 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단장) 역시 “사기적 부정거래로 주가가 올랐다는 점은 인정하면서도 그 영향으로만 올랐다는 입증을 요구하는 건 사실상 불가능에 가깝다”며 “법원이 보다 합리적인 기준을 제시하는 게 더 중요하다”고 강조했다.
부당이득이 아니라는 점을 피고인이 직접 입증하도록 하는 ‘입증책임 전환’이 필요하다는 제언도 나왔다. 박 변호사는 “피고인이 입증을 못 하면 주가 조작으로 주가가 오른 것으로 판단하고 국가가 환수할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.
박세환 권중혁 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사