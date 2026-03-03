주가 달리는데… 산업계, 노란봉투법 일주일 앞두고 전운
일부 하청 노조, 원청 요구 봇물
교섭 대상 어디까지 포함 불분명
법 해석 모호 여전… 소송전 우려
민주노총 금속노조의 하청 지회·분회 26곳이 현대차 기아 한화오션 현대제철 등 원청 14곳을 상대로 교섭을 요구하고 나섰다. 한국노총 금속노련에선 포스코 협력·공급사 34곳이 연대해 원청 교섭 요구를 예고했다. ‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노동조합법 시행이 임박하면서 산업 현장에 긴장감이 감돌고 있는 것이다. 다단계 하청 구조로 얽혀있는 자동차·조선·철강·건설 업계를 중심으로 하청 노조의 집단교섭 요구가 분출하면서, 오는 10일 법 시행을 기점으로 연쇄적인 교섭 요구와 노사 갈등이 확산될 수 있다는 산업계 우려가 커지고 있다.
2일 노동계에 따르면 제조업 분야의 다수 하청노조들은 개정 노조법 시행에 맞춰 원청을 상대로 한 교섭 요구 절차를 준비하고 있다. 주식 시장은 ‘코스피 6000선’을 돌파하며 질주하고 있지만, 산업 현장의 노사 관계 불확실성은 어느 때보다 높은 상황이다. 현재 금속노조에서 원청 교섭을 요청한 하청 지회·분회 소속 노동자는 7145명, 포스코 협력·공급사 연대의 노동자는 2100명에 달한다.
개정 노조법은 원청이 하청 노동자와 직접적인 근로계약을 맺지 않았더라도 근로조건을 실질적·구체적으로 지배·결정하면 사용자로 인정하도록 했다. 고용노동부는 지난달 27일 ‘원·하청 상생 교섭절차 매뉴얼’을 통해 원청 사용자가 원청 노조와 하청 노조 등 최소 2개의 노조와 각각 교섭해야 한다고 밝혔다. 원청은 하청 노조의 교섭 요구 사실을 모든 사내하청 노조가 알 수 있게 공고해야 하며, 다른 하청 노조가 참여할 경우 하청노조끼리 대표 노조를 정해 교섭에 나선다.
직무 성격이나 이해관계가 크게 달라서 교섭 창구 단일화가 어렵다면 노동위원회 심리를 거쳐 교섭단위를 분리할 수 있다. 원청 사용자가 교섭요구를 공고하지 않고 교섭에 불응할 때에도 하청 노조는 노동위원회에 시정 신청을 해 사용자성을 판단 받을 수 있다.
경영계는 정부가 시행령과 해석지침, 최종 매뉴얼까지 내놨지만 법 적용의 모호성이 해소되지 않았다고 호소한다. 하청 노조 ‘쪼개기’로 다수 노조에게 교섭 요구를 받을 수 있다는 우려도 여전하다. 기업들은 로펌을 통해 계약사항을 점검하며 교섭·분쟁 가능성에 대비하고 있지만 구체적으로 어느 하청 기업까지 교섭 대상에 포함될지 파악이 어렵다는 분위기다. 노동부가 사용자성이 인정된 근로조건 외 다른 의제의 교섭 여부를 노사 자율에 맡긴 점에 대해서도 하청 기업의 경영권 침해 소지가 있다는 지적이 나온다.
재계 관계자는 “산업안전에 대한 사용자성이 인정됐다면 해당 범위만 교섭 대상이 돼야 하는데, (하청 노조가) 임금 등 다른 안건을 함께 요구할 수 있다는 것이 기업들의 우려 사항”이라고 말했다. 이어 “만약 노동위에 업무가 과도하게 몰린다면 사용자성 판단 기간이 짧고 관련 인력은 부족해 권위나 신뢰성에도 문제가 생길 수 있다”고 덧붙였다.
노란봉투법이 처음 시행되는 만큼 노동계 역시 효과와 파장을 예측하기 어렵다는 입장이다. 결국 기존에 원청에 교섭 요구를 해왔던 주요 하청 노조의 움직임과 기업 대응이 선례가 돼 다른 하청 노조들까지 영향을 미칠 거라는 분석이 나온다. 양대 노총은 법 시행 초기에는 우선 하청 노조 조직화 자체에 주력할 전망이다.
노사가 주목하는 건 한화오션과 현대제철 등 최근 사용자성 판결이 나온 사례들이다. 지난해 12월 서울행정법원은 현대제철에 대해 산업안전보건 등과 관련한 사용자성을, 한화오션에 대해서는 성과급과 학자금 지급, 노동안전 문제 등에 대한 사용자성을 인정했다. 해당 판결들은 현재 항소심 진행 중이다.
한화오션을 상대로 교섭을 요구 중인 거제·통영·고성 조선하청지회와 웰리브지회는 지난달 24일 한화오션과 김희철 대표이사를 교섭거부 부당노동행위로 노동부에 고소한 상태다. 지난달 25일부터 거제사업장 인근에서 천막농성도 시작했다. 웰리브지회는 기존에 교섭 요구에 참여하지 않았지만, 올해부터 원청에 성과급 동률 지급을 요구하고 있다.
거통고 조선하청지회 관계자는 “10일 되면 올해 교섭에 대해 법령이 정한대로 새로 교섭 절차를 밟을 예정”이라며 “이미 사용자성 판단을 받은 만큼 노동위 판단도 빠르게 나올 것으로 생각한다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사