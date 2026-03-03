머스크 러브콜에 AI 인재 뺏길라… 성과보상 세제 논란
직무발명보상금, 연구자 세금 ↑
AI 인재 순유출국 보상 체계 시험대
인공지능(AI) 인재 확보 경쟁이 치열해지면서 국내 기술 성과 보상 체계가 시험대에 올랐다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자나 중국 기업의 러브콜에 고급 AI·반도체 인력이 해외로 빠져나가는 상황에서, 성과에 대한 한국의 세금 구조가 인재 유출을 부추기고 있다는 지적이 나온다. ‘AI 인재 순유출국’이라는 오명을 벗으려면 보상 체계부터 손봐야 한다는 목소리가 커지고 있다.
2일 관계부처에 따르면 불합리한 성과 보상의 대표 사례로 ‘직무발명보상금’이 꼽힌다. 직무발명보상금은 회사에 다니는 연구자 등 직원이 업무 중 만든 발명을 회사에 넘길 때 보상을 받도록 한 제도다. 과거에는 기타소득으로 분류돼 상대적으로 낮은 세율이 적용됐다. 그러나 2016년 고액 기술보상 사례가 나오면서 법이 개정됐고, 2017년부터는 재직 중 받은 보상금을 근로소득으로 분류하고 있다.
그만큼 연구자가 내야 할 세금이 늘어나게 됐다. 재정경제부에 따르면 재직 중 받는 직무발명보상금은 연 700만원까지 비과세지만 초과분은 6~45%의 종합소득세율이 적용된다. 가령 근로소득 과세표준이 8000만원인 연구자가 2000만원의 직무발명보상금을 받으면 과세표준이 1300만원(비과세 제외) 늘어나게 된다. 과세표준이 8800만원을 넘어서면서 적용 세율이 24%에서 35%로 바뀐다.
부담은 고연봉 AI·반도체 인력일수록 더 커진다. 산업재산권 양도 대가 등 지식재산(IP) 소득은 기타소득으로 과세한다는 점에서 형평성 논란도 불거진 상태다. 지선구 금오공대 교수는 “급여와 성격이 다른 직무발명보상금을 근로소득으로 일괄 분류하는 건 불합리하다”고 지적했다.
부실한 성과 보상 체계는 한국의 AI 인재 유치 매력도를 낮추고 있다. 미국 스탠퍼드대 ‘AI 인덱스’ 보고서에 따르면 2024년 한국의 AI 인재 이동 지수는 -0.36(10만명당 0.36명 순유출)으로 전년보다 유출 폭이 커졌다. 지 교수는 “업계에서는 한국 말고 실리콘밸리로 가라는 자조 섞인 말이 공공연하게 돈다”며 “연구자가 국내에서 기술을 개발해도 보상 구조가 매력적이지 않고 창업 환경까지 불리하면 해외로 눈을 돌릴 수밖에 없다”고 말했다.
정치권은 상황 개선을 위해 법개정에 나선 상태다. 재직 중 지급분을 기타소득으로 전환하거나 비과세 한도를 확대하는 방향의 개정안 4건이 국회에 계류 중이다.
다만 정부는 개정안 대로라면 세수가 48억~154억원 정도 줄게 된다며 법개정에 부정적인 입장이다. 재경부 관계자는 “현행 비과세 한도도 높은 수준”이라고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
