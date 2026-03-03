상비군 61만명에 중동 최대 미사일 전력… 이스라엘·美 공격 받고도 “여전히 강력”
이란 군사력, 대응 능력 있나
이란은 미국·이스라엘의 합동 공격으로 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 포함한 수뇌부 상당수가 사망하고 군사시설을 타격당하며 큰 피해를 입었지만 여전히 중동에서 가장 위협적인 화력을 가진 군사 강국으로 평가된다. 미국 도널드 트럼프 행정부와 이란이 새로운 협상의 길을 열지 못하면 장기전에 들어갈 수 있다는 우려가 나온다.
카타르 알자지라방송은 2일 “이란의 미사일 전력은 중동 내 최대 규모이고 가장 다양한 체계로 설계됐다”며 “이란의 탄도미사일과 순항미사일은 현대식 공군 전력의 도움 없이도 이스라엘과 중동 내 미군 기지를 모두 공격할 수 있다”고 평가했다.
이란은 선제 타격 수단인 ‘샤하브-1·2’와 ‘키암-1’ 같은 사거리 150~800㎞짜리 단거리 탄도미사일부터 액체연료 추진 방식인 ‘샤하브-3’과 ‘에마드’처럼 보복 공격에 사용하는 사거리 1500~2000㎞짜리 중거리 탄도미사일을 모두 보유하고 있다.
최대 2000㎞ 이상을 날아가는 ‘세질’ 탄도미사일은 고체연료를 장착해 액체연료 주입 방식보다 발사 시간을 대폭 줄인 강점을 지녔다. 순항미사일인 ‘수마르’의 경우 최대 2500㎞까지 날아가는데, 낮은 고도로 지형을 따라 비행하는 탓에 탐지와 추적이 어렵다고 알자지라는 소개했다.
알자지라는 “이란은 대함미사일과 기뢰, 드론, 고속정으로 상선을 위협할 수 있어 호르무즈해협 봉쇄 조치를 내리지 않고도 해상을 교란할 능력을 가졌다”고 평가했다.
이란의 지상군 전력도 강력한 것으로 알려졌다. 영국 싱크탱크 국제전략연구소(IISS)에 따르면 이란은 국방군 35만명과 혁명수비대 19만명을 포함해 상비군이 61만명에 달한다. 니혼게이자이신문은 “이란의 상비군 규모는 베네수엘라의 5배에 달한다”며 “항공 전력에서 우세한 이스라엘도 전차를 동원하는 지상전에선 이란보다 열세”라고 평가했다.
다만 하메네이 최고지도자부터 모하마드 파크푸르 혁명수비대 총사령관, 아지즈 나시르자데 국방장관 등 군 지휘부가 상당수 사망한 이란에서 병력 규모만으로는 지상군 전력을 가늠할 수 없을 것이란 지적도 나온다. 이란의 미사일 전력 역시 지난해 6월 이스라엘과의 ‘12일 전쟁’ 과정에서 이미 사용했거나 손상을 입은 것으로 관측된다.
월스트리트저널(WSJ)은 “지난 1일을 기준으로 이란이 지난해 6월 전까지 약 3000기의 중거리 탄도미사일을 보유했고 그중 500기를 소진한 것으로 보인다”며 “남은 중거리 탄도미사일은 2000기 이상”이라고 추산했다.
김철오 기자
