80년 역사의 ‘밀양 딸기’ 지리적표시 농산물 등록

국립농산물품질관리원은 경남 밀양시 대표 특산품인 ‘밀양 딸기’(Miryang Strawberry)를 지리적표시 제118호 농산물로 신규 등록했다고 2일 밝혔다. 지리적표시는 특정 지역의 우수한 특산품임을 국가가 인정해 지식재산권을 보호하는 제도다. 앞으로 밀양 딸기는 명칭에 대한 독점적 권리를 보호받게 된다.
밀양은 1943년 삼랑진 지역에서 처음 딸기가 재배됐다. 밀양은 밀양강과 낙동강, 바닷물이 만나는 삼랑진의 비옥한 토양과 온화한 기후, 풍부한 일조량으로 딸기 생육의 최적지로 꼽힌다. 특히 밀양딸기는 지역 생산량의 70% 이상을 전통적인 토경재배(땅에 직접 식물을 심는 방식)로 생산돼 땅의 양분을 머금은 진한 풍미와 10브릭스(Brix) 이상의 높은 당도와 풍미, 치밀한 과육이 특징이다.
