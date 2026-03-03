‘지방유학’ 편법 막은 지역의사제… 높아진 문턱 찬반 엇갈려

지역의사제법 시행령 재입법 예고



의대 소재지 중학교 졸업 의무화

전공과 선택도 필수의료로 제한

“유인 사라져” “취지에 부합” 평가

오락가락 정책에 학생·부모 분통



정부가 해당 권역 중학교 졸업을 의무화하는 등 요건을 대폭 강화한 지역의사제법 시행령을 재입법예고하면서 잠시 불붙었던 ‘지방유학’ 움직임이 주춤하는 분위기다. 이례적인 재입법예고로 기존 방침을 번복한 데 대해 수험생과 학부모 반발이 커지고 있지만 제도 취지에 맞는 조치라는 평가도 나온다.



2일 법제처 국민참여입법센터에는 시행령 재입법예고에 대해 ‘첫 입법예고를 신뢰하고 중학교 2학년이 되는 아이를 전학시켰는데 입법예고 변경으로 (지역의사) 대상이 되지 않게 됐다’ ‘중학교 재학생에게 사실상 소급적 불이익을 발생시켰다’ 등 성토 의견이 70건 넘게 올라와 있다.



학생과 학부모들은 중학교 소재지 요건이 유예기간 없이 곧장 적용된다는 점에 특히 불합리함을 호소했다. 중학교 소재지가 입시의 결정적 요건이 될 것을 예측할 수 없었고, 이를 선택 또는 회피할 기회가 전혀 없었다는 주장이다.



보건복지부는 지난달 27일 지역의사의 양성 및 지원 등에 관한 법률 시행령 제정안을 수정해 재입법예고했다. 시행령이 재입법되는 경우는 흔치 않다.



가장 큰 변경 사항은 중·고등학교 요건이다. 정부는 수정안에서 중학교와 고등학교 소재지 요건을 충족해야 하는 지역학생 선발 비율을 100분의 100으로 규정했다. 지역의사 전형으로 뽑는 인원은 전원 해당 지역 중·고등학교를 졸업한 학생으로 채워야 한다는 뜻이다. 중학교 소재지 요건도 ‘비수도권’에서 의대 소재지 인접 지역인 ‘광역권’으로 바꿨다. 예컨대 광주에 있는 전남대나 조선대 의대에 지역의사 전형으로 지원하려면 반드시 광주·전남·전북에 있는 중학교를 졸업해야 한다. 이전 입법예고에서는 비수도권이면 어느 중학교를 졸업해도 지원이 가능했다.



2027학년도 중학교 입학생부터 적용하겠다던 방침도 내년도 입시에 곧장 적용키로 당겼다. 현재 서울에 사는 중·고등학생이 당장 지방으로 이사하더라도 지역의사 전형에 지원할 수 없다. 한 입시 전문가는 유튜브에서 “지역의사를 위해 초등학교 6학년이 이사를 가겠느냐”며 “2011~2013년생의 이사는 의미가 없어졌다”고 말했다.



정부는 ‘비필수의료과는 의무복무의 절반만 인정한다’는 조항도 법령에 넣었는데 이 조항도 사실상 유명무실해질 것으로 보인다. 정은경 복지부 장관은 지난달 26일 국회 보건복지위원회에서 “하위 법령을 만들 때 생명에 필수적인 필수의료 과목을 전공하도록 조정할 계획”이라고 밝혔다.



지역의사 전형 지원 요건이 까다로워진 데다 전공과 선택도 매우 제한될 것으로 예상되면서 일각에선 인재를 끌어들일 유인이 약해졌다는 평가가 나온다.



다만 기존 시행령이 지방 유학이라는 부작용을 막기 어렵다는 지적을 받은 만큼 재입법예고가 적절했다는 평가도 있다. 10년의 의무복무 이후에도 지역에 남을 가능성이 큰 지역 학생에게 유리해지면서 제도가 본래 취지에 맞게 운영될 수 있게 됐다는 것이다.



김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr



