황창규·구현모 전 KT 대표 배상 책임 인정… 대법, ‘정치인 불법 후원’ 회사 손해로 판단
2심 판결 뒤집어… 감시의무 소홀
KT의 ‘정치인 불법 쪼개기 후원’ 사건과 관련해 황창규·구현모 전 KT 대표가 주주들에게 손해를 배상해야 한다는 취지의 대법원 판결이 나왔다. 대법원은 이들이 회사의 이사로서 감시의무를 게을리해 회사에 손해를 끼쳤다고 판단했다.
2일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 최근 KT 소액주주 박모씨 등 35명이 전직 경영진 13명을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 원심판결을 일부 파기하고 사건을 수원고법으로 돌려보냈다.
KT 소액주주들은 2019년 경영진의 잇따른 임무 해태로 회사가 손해를 입었다며 손해배상 청구소송을 제기했다. 문제 삼은 경영진의 실책은 무궁화위성 3호의 해외 헐값 매각, 정치인 쪼개기 후원, 박근혜정부 당시 재단법인 미르 출연, 2018년 KT 아현지사 화재 등이었다.
이 중 대법원은 정치인 쪼개기 후원으로 KT가 입은 손해에 대해서만 배상 책임을 인정했다. KT의 대외 담당 부서인 CR부문 임직원들은 2014~2017년 ‘상품권 깡’ 방식으로 11억5100만원의 비자금을 만들어 국회의원 99명에게 100만~300만원씩 후원금을 낸 것으로 조사됐다.
2심은 직접 후원금을 송금한 사실이 인정돼 벌금형이 확정된 구 전 대표의 배상 책임만을 인정했으며, 그마저도 변제가 모두 이뤄졌기에 실제 배상해야 할 금액은 없다고 판단했다. 하지만 대법원은 비자금 조성에 대한 어떠한 감시·견제도 없었다는 사실을 지적하며 두 전직 대표의 책임을 인정했다. 불법 후원 사실이 적발되며 KT가 미국 증권거래위원회(SEC)에 내야 했던 630만 달러(약 90억원)의 과태료·추징금에 대해서도 파기환송심에서 배상 책임을 따져볼 필요가 있다고 밝혔다.
윤준식 기자
