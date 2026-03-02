합격 통지 4분 뒤 채용 취소는 부당해고
재판부 “통지 순간 근로계약 성립”
채용 합격 소식을 전한 지 4분 만에 별다른 설명 없이 취소를 통보한 행위는 부당해고에 해당한다는 법원 판단이 나왔다.
2일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정13부(재판장 진현섭)는 최근 핀테크 기업 A사가 부당채용 취소 구제 재심 판정을 취소해 달라며 낸 소송에서 원고 패소로 판결했다.
A사는 2024년 6월 채용 과정을 거친 뒤 지원자 B씨에게 ‘합격을 통보한다. 연봉은 1억2000만원이다. 다음 주 월요일부터 출근하면 된다’고 문자메시지를 보냈다. 이어 불과 4분 만에 다시 ‘채용을 취소하겠다’고 문자로 통보했다. B씨는 부당해고 구제 신청을 냈고, 서울지방노동위원회에 이어 중앙노동위원회까지 이를 인용하자 A사는 소송을 제기했다.
재판부는 기업이 채용 내정 통지를 한 순간부터 근로계약이 성립한다고 본 대법원 판례를 근거로 A사와 B씨 사이 근로계약이 체결됐다고 판단했다. 이어 채용 취소의 사유와 시기를 서면으로 알리지 않은 A사의 통보는 근로기준법 제27조 제1·2항을 위반한 부당해고에 해당한다고 밝혔다. 재판부는 사실상 하나의 사업장으로 운영돼온 자회사의 인력을 더하면 A사의 상시근로자가 5명이 넘는다며 ‘근로자 수가 5명보다 적어 근로기준법이 전면 적용되지 않는다’는 A사 주장도 받아들이지 않았다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
