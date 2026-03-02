대개편 전 마지막 입시, ‘반수생’ 10만명 쏟아진다
학원계, 2027학년도 역대 최대 전망
내신 5등급제·지역의사제 등 겹쳐
올해 대학에 입학해 재학생 신분으로 대입 재도전에 나서는 이른바 ‘반수생’이 역대 최대 규모가 될 것이란 전망이 나왔다. 지난해 대학수학능력시험 난이도 조절 실패와 입시 개편, 사회탐구 쏠림 현상(사탐런), 의대 증원 등이 복합적으로 맞물린 탓이다.
종로학원은 2일 최근 반수생 규모와 입시 제도 변화 등을 분석해 2027학년도 반수생이 10만명에 육박할 것이라고 관측했다.
이 학원이 추정한 반수생 규모는 2022학년도 8만2006명, 2023학년도 8만1116명, 2024학년도 8만9642명, 2025학년도 9만3195명, 2026학년도 9만2390명으로 상승세다. 아직 10만명을 넘긴 적은 없다.
입시업계가 반수생 증가를 예상하는 이유는 2028학년도 대입 개편이다. 올해는 현행 대입 제도가 적용되는 마지막 해로 내년부터 큰 폭의 변화가 예고돼 있다. 수능은 선택과목이 완전히 사라지고, 고교 내신은 9등급에서 5등급으로 축소된다.
특히 내신은 9등급을 적용받은 N수생과 5등급인 고3이 뒤섞여 평가를 받게 된다. 9등급제에서 1, 2등급은 각각 상위 4%, 11%다. 새로운 5등급제에서는 각각 10%와 34%로 등급 구간이 크게 다르다. 교육부 관계자는 “대학마다 9등급을 5등급으로 변환해 적용하게 된다”고 설명했다. 대학마다 내신 산출 방식이 다를 수 있다는 의미다.
9등급제에서 이미 높은 내신 성적을 받아놓은 학생들이 제도 변경 전에 ‘한 번 더’를 외칠 가능성이 있다. 게다가 지역의사제 도입으로 의대 모집 인원이 490명 늘어났다. 임성호 종로학원 대표는 “대학 재학 중인 학생들의 중도 이탈도 커질 수 있다. 서울대, 연세대, 고려대, 의약학 계열 재학생 등은 입시에 또 한 번 나설 가능성이 높다”고 말했다.
지난해 수능 난이도 조절 실패와 사탐런 현상도 N수생과 반수생을 늘릴 요인으로 꼽힌다. 영어 성적이 예상보다 저조해 수능 최저학력 기준을 충족하지 못한 인원, 사탐런으로 탐구영역에서 손해를 본 인원 등이 재도전에 나설 수 있다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
