정부, ‘농지 투기’ 첫 전수조사 착수… 수도권·토허제구역 정조준
이대통령 ‘투기 대상’ 지적 따라
농지 소유주의 실경작 여부 조사
투기용 확인 땐 ‘신속 처분’ 검토
정부가 전국 농지 전수조사를 위한 준비 절차에 착수했다. 이재명 대통령이 지난달 24일 국무회의에서 “농사짓는다고 땅을 산 뒤 방치할 경우 매각 명령을 내리는 방안을 검토하라”고 지시한 데 따른 후속 조치다. 정부는 매년 전체 농지 약 10%를 표본으로 이용 실태를 조사해 왔지만, 전국 농지를 대상으로 투기 여부를 들여다보는 것은 이번이 처음이다. 특히 수도권 농지 소유자들의 실경작 여부가 조사의 핵심이 될 전망이다.
2일 관계부처에 따르면 농림축산식품부는 농지 조사 대상 범위와 방식, 인력 투입 계획 등을 포함한 세부 검토에 들어갔다. 이번 전수조사는 농지법상 ‘자경(自耕) 원칙’이 제대로 지켜지고 있는지를 전면적으로 점검하는 데 초점이 맞춰질 전망이다. 현행 농지법은 농지의 취득·소유 요건을 ‘농사짓는 사람’으로 엄격히 제한한다. 상속 농지, 8년 이상 농업경영 후 중단한 경우, 주말·체험 영농 목적 등에 한해 농지 소유를 예외적으로 허용한다. 농식품부 관계자는 “종합적인 전수조사에 들어가기 위해 실무 절차를 진행 중”이라고 말했다.
전수조사는 지자체와 협업해 대규모 인력을 동원한 현장점검 방식으로 추진될 가능성이 크다. 영농계획서대로 실제 경작이 이뤄지고 있는지, 무단 휴경이나 불법 임대차(소작)가 있는지 등을 중점적으로 확인한다는 방침이다. 단속을 피하기 위해 관리가 거의 필요 없는 묘목을 심거나, 주민에게 이른바 ‘대리 경작’을 맡기는 방식도 점검 대상에 포함될 수 있다. 용인 반도체 클러스터 등 대규모 개발 사업이 진행 중인 수도권과 토지거래허가구역 내 농지도 주요 대상으로 거론된다.
정부는 투기 목적이 확인된 농지에 대해 처분 절차를 신속히 진행하는 방안도 검토 중이다. 현행 농지법에 따르면 불법 이용이 확인되면 1년간 처분 의무가 부과된다. 이 기간 내 농업경영을 시작하면 3년 유예가 가능하지만, 그렇지 않으면 6개월 이내 강제 매각 명령이 내려진다. 이후에도 이행하지 않을 경우 공시지가 또는 감정평가액 중 높은 금액의 25%를 매년 이행강제금으로 부과한다. 다만 일부 소유주가 소송 등을 통해 처분을 지연시키며 보상을 노리는 사례가 발생해 왔다. 정부의 ‘신속 처분’ 검토는 이런 버티기 관행을 차단하겠다는 취지로 해석된다.
전수조사가 본격화되면 농지 처분명령 규모는 지금보다 크게 늘어날 가능성이 있다. 농식품부에 따르면 2019년부터 2023년까지 5년간 전체 농지의 약 10%를 표본 조사한 결과, 처분명령을 받은 농지 소유주는 7722명에 달했다. 처분 대상 면적은 917㏊로, 여의도 면적(290㏊)의 세 배가 넘는다. 2024년 기준 국내 전체 농지 면적은 150만5000㏊에 이른다.
조사 범위가 전국으로 확대되는 만큼 위법 사례 적발 규모도 증가할 것으로 예상된다. 다만 개별 필지의 위법 여부를 일일이 확인해야 하는 만큼 실제 처분명령까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사