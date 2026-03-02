‘매머드’ 광주특별시장 8파전… 與 지방선거전 막 올랐다

서울·경기 5파전·울산 4명 도전

부산 추가 공모… 전재수에 기회

내달 20일까지 경선 일정 마무리

김이수 더불어민주당 중앙당 공천관리위원장이 2일 서울 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당의 6·3 지방선거 경선이 본격 막을 올렸다. 연방제 수준의 자치권을 갖게 된 전남광주통합특별시(광주특별시) 초대 단체장 자리는 8파전으로 치러지게 됐다. 서울시장 경선은 후보군이었던 박홍근 의원이 이재명정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명되면서 5파전으로 재편됐다.



김이수 민주당 공천관리위원장은 2일 “서울·경기·울산·광주 네 지역에서 공모한 후보 전원을 경선 후보자로 확정했다”고 밝혔다.



서울시장 경선은 김영배·박주민·전현희 의원과 정원오 성동구청장, 김형남 전 군인권센터 사무국장으로 압축됐다. 경기지사 경선에는 권칠승·추미애·한준호 의원과 김동연 현 지사, 양기대 전 의원 등 5명이 참여한다. 울산시장 경선에는 김상욱 의원과 이선호 전 청와대 자치발전비서관, 송철호 전 울산시장, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표 등 4명이 나선다. 경쟁이 가장 치열한 곳은 광주특별시다. 강기정·김영록·민형배·신정훈·이개호·이병훈·정준호·주철현 예비후보 등 8명이 본선행 티켓을 놓고 경쟁한다.



민주당은 서울·경기 지역의 경우 예비경선을 통해 본선 진출자를 각각 3명으로 압축할 예정이다. 상위 3명 안에 여성·청년 후보가 포함되지 않으면 해당 후보를 추가해 4인 경선으로 치른다. 광주는 예비경선을 통해 본선 진출자 5명을 가린다. 김 위원장은 “통합특별시는 권역별 합동연설회와 토론회를 거쳐 후보를 압축할 계획”이라며 “본선 단계에서는 당헌·당규에 따라 시민공천 배심원제와 순회투표 등을 실시하도록 최고위원회에 제안한다”고 말했다.



공관위는 오는 4월 20일까지 경선 일정을 마무리할 방침이다. 경기, 광주를 거쳐 서울을 마지막으로 치르는 지역별 순차 방식으로 진행된다. 오는 9~13일에는 부산시장 예비후보를 추가 공모한다. 유력 주자로 꼽히는 전재수 전 해양수산부 장관에게 출마 기회를 열어주기 위한 조처다. 전 전 장관은 지난해 12월 통일교 금품수수 의혹으로 장관직에서 물러나 경찰 수사를 받으면서 부산시장 후보자 공모에 응하지 않았다.



조승래 사무총장은 “당 안팎에서 유력하게 거론되는 인사가 있는 만큼 기회를 부여하고, 부산이 갖는 전략적·상징성을 고려해 추가 공모를 결정했다”고 말했다. 이어 “정청래 대표가 ‘억울한 컷오프(공천 배제)가 없도록 하겠다’고 밝힌 만큼 지극히 예외적인 경우를 제외하고는 경선 기회를 부여하는 것이 기본 방침”이라고 말했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



