“시장이 하고 싶은 일 대신 서울 시민이 원하는 일 하겠다”

4일 서울시장 출마 공식화 정원오 성동구청장

대통령 칭찬 덕에 인지도 올라

지지율 상승, 효능감·후기 덕

한강버스 등 오세훈표 정책들

시민 뜻 무시하는 하향식 행정

서울시장 선거에 도전하는 정원오 성동구청장이 지난 23일 청사 집무실에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 정 구청장은 “지금 서울에 필요한 것은 현장에서 일할 사람”이라고 말했다. 윤웅 기자

정원오 성동구청장이 “지금 서울은 시민만 바라보고 일할 사람이 필요하다”며 “쓸데없는 데 돈 쓰지 않고 시민 일상을 든든히 뒷받침할 수 있는 그런 행정이 필요하다”고 밝혔다. 또 “오세훈 서울시장은 본인이 원하는 걸 한다면 나는 시민이 원하는 걸 한다”면서 “지금 서울에 필요한 것은 현장에서 일할 사람”이라고 강조했다.



정 구청장은 지난 23일 청사 집무실에서 진행된 국민일보 인터뷰에서 구청장직을 4일 내려놓고 서울시장 출마를 공식화한다면서 이같이 말했다. 그는 “이재명 대통령 칭찬 덕에 인지도가 올랐다”며 “효능감, ‘써보니 좋더라’는 사용 후기가 퍼지면서 좋은 평가를 받는 게 아닌가 싶다”고 말했다. 이 대통령은 지난해 12월 8일 SNS를 통해 성동구민 여론조사 결과를 언급하며 ‘일을 잘하기는 잘하나 봅니다’라고 공개 칭찬한 바 있다.



정 구청장은 서울 25곳의 구청장 중 유일한 3선 구청장이다. 첫 임기 때 지지율이 50%대였는데 재선, 3선을 거치면서 90%대까지 올랐다. 그는 “다수의 사람을 오랫동안 만족하게 하려면 소통과 유능함이 겸비돼야 한다고 본다. 시간이 지날수록 (지지율이) 높아졌다는 건 제 행정에 대한 주민들의 인정”이라고 말했다.



과거 공장지대 이미지가 강했던 성수동이 창업·문화 상권으로 탈바꿈한 데 대한 질문에는 시민과 기업, 로컬 크리에이터의 역할을 언급했다. 구는 앞에서 끌고 가기보다는 뒤에서 받쳐주는 ‘플랫폼’ 역할을 했을 뿐이라는 것이다. 그는 “민간이 자율적으로 움직일 수 있도록 여건을 조성한 사례”라며 외부인 유입으로 원래 거주하던 사람들이 밀려나는 젠트리피케이션 방지 정책과 소셜벤처 지원 등을 제시했다. 정 구청장은 “행정은 조연이어야 한다”며 “다양한 주체가 어우러질 수 있는 장을 만드는 것이 행정의 역할”이라고 강조했다.



그는 오 시장이 강조해온 ‘시스템 행정’을 관리·통제 중심의 행정으로 규정했다. 시스템에는 결정권자가 존재하고 결국 위에서 방향을 정하는 방식에 그치기 쉽다는 지적이다. 정 구청장은 자신이 말하는 플랫폼에 대해 “시민과 함께 결정하고 실행하는 구조”라고 강조했다. 비슷한 행정 체계로 보일 수 있지만 작동 원리와 철학이 다르다는 취지다.



도시 비전과 관련한 접근법에도 차별점을 강조했다. 오 시장이 미래 비전을 앞세워 추진해온 한강버스, ‘감사의 정원’ 등의 사업에 대해 그는 “많은 시민이 여전히 의문을 갖고 있다”고 말했다. 도시의 미래를 명분으로 시민 동의가 충분치 않은 정책을 밀어붙이는 방식은 과거의 하향식 행정과 크게 다르지 않다는 주장이다.



정 구청장은 “시민의 목소리를 듣고, 정책에 반영하고, 그 결과를 돌려주는 선순환 구조를 만드는 것, 그게 제가 생각하는 서울의 모습”이라고 말했다. 서울의 장기 성장 전략으로는 ‘글로벌 G2 도시’ 목표를 제시했다. 이를 위한 ‘메가시티’ 구상도 내놨다. 행정구역 통합이 아니라 기능적 협력에 방점을 찍은 도시를 만들겠다는 계획이다.



선거를 앞두고 정 구청장이 내세우는 메시지는 단순했다. “시민만 바라보고 일하는 시장이 되겠다”는 것이다. 그는 “유력한 사람을 찾을 거면 왜 저를 찾겠느냐”면서 서울에 필요한 것은 현장에서 일할 사람이라고 강조했다.



황인호 김용헌 기자 inhovator@kmib.co.kr



